米其林餐廳爆漲價、超收訂金 消保處：最重罰30萬

2018年07月03日 12:15 中時電子報 尉遲佩玉 、 戴安瑋 / 綜合報導 / 綜合報導

台北第一本米其林餐廳指南今年3月公布後，獲獎的業者紛指不會趁機漲價，但獲一星的吉兆割烹壽司上個月漲價，還超收、超扣訂金，也獲一星的謙安和，則是對當天取消訂位的消費者收取高額食材準備費，違反規定。對此，消保處今表示，會請衛福部前往了解外，該處會儘速完成《訂席、外燴服務定型化契約應記載不得記載事項》草案的審議，並公布實施，到時若有業者違規，未在限期內改善，依消保法最重將可處30萬元罰款。

消保處表示，目前實施的《訂席、外燴服務定型化契約範本》，是消保處於101年邀請主管機關衛福部、餐飲團體代表共同開會研商訂定的，由於只是範本，沒有罰則，迄今消保處只能行政指導，請業者改善。

不過，消保處說，衛福部近年來已正式提出《訂席、外燴服務定型化契約應記載不得記載事項》草案，該處會儘速逐條審議，只要審議通過，衛福部公告實施，即可依《消保法》規定，對違反規定的餐飲業者，懲處3萬至30萬罰鍰。

針對吉兆割烹壽司漲價，又超收、超扣訂金、謙安和違規收高額的食材準備費，相當於餐費的75%，較消保處規定的訂金扣款標準高出近3倍，消保處表示，依範本規定，業者只能收餐費的20%當訂金，更沒有食材準備費的說法、做法，兩家都已違反規定，會請衛福部前往了解、處理。

(中時電子報)