中研院演講朗誦管中閔詩作 院士王德威：他是資深文青

2018年07月03日 12:21 旺報 李侑珊 、中時/ 趙雙傑 、中時/

中研院院士會議3日第二天舉行，請來王德威（見圖）院士舉行臺灣：從「文」學看歷史專題演講，和大家分享他對文學的看法。（趙雙傑攝）

中研院院士王德威，演講後接受媒體採訪。（李侑珊攝）

中研院院士王德威在進行主題演講時表示，中研院擁有眾多人文著作，他特別朗誦中研院院士管中閔青年詩作〈讀史札記〉，還讚譽管是資深文青。（趙雙傑攝）

(13:07 更新內文)中研院院士會議3日邁入議程第二天，中研院院士王德威在進行主題演講時表示，中研院擁有眾多人文著作，除了中研院副院長黃進興《哈佛瑣記》等，他還朗誦中研院院士管中閔青年詩作〈讀史札記〉，還讚譽管是資深文青。

王德威除在演講介紹中研院人文學者作品，也提到去中國化的問題。他說當代台灣社會追求的去中國化運動，所呈現的是在漢族以內，追求「寧夷勿華」的慾望，而邁入新世紀以來，縱然台灣論述充滿求新求變的企圖，「亞細亞的孤兒」發現自己是「台灣之子」後，老牌血統論、身分論的幽靈仍揮之不去。

12年國教高中國語文課綱文白之爭，去年暑假引發各界爭論，而教育部課審大會最後拍板，高中文言文課量自45%到55%，調降至35%到45%，在社會造成強烈激盪；對此，王德威3日在中研院演講，並以「台灣：從『文』學看歷史」為講題，說明文白之爭、文體之辯及文化之別。

王德威爬梳台灣文壇、政治環境的變化，指出當今所理解的中國文學，發軔於中國封建帝制末期，即19世紀、20世紀之際，逐漸制度化。1902年，慈禧太后欽點當時擁有「大學之父」之稱的張百熙，改革京師大學堂，將儒學、歷史、古代思想、外國語及語言學等學科列入文學科，但所反映的仍是中國文學的傳統範式，與日後的通識教育，庶幾近之。

然而台灣1895年割讓給日本，雖然知識界及文化界發生空前震盪，清帝國的政治統治儘管倏然而止，但台灣與中原文化之間的傳承，卻難以一刀兩斷，王德威舉例，像是台中霧峰名士林朝崧與子侄同好林獻堂等人，在1902年成立「櫟社」，為台灣日據時期三大詩社當中，最具批判性的詩社，但一直到1920年代末期，由「傳統中文」到「帝國漢文」，台灣「文」學的改變，已然發生。

王德威也提到，就在日語作為國語教育，且逐漸普及之際，在當時留學北平的台灣青年張我軍，受到五四運動影響，1924年發表〈致台灣青年的一封信〉，呼應陳獨秀的文學革命論，將國族復興與文學進化合為一談，「放諸文章，就是白話文與文言文，新文學與舊文學的對抗。」

王德威說，不少台灣文人學者雖不以五四運動意識為然，卻不自覺發揚，由胡適、陳獨秀等人所發起的白話文運動，他們對文白二分法，即視前者為封建糟粕，後者為進步象徵，竟然似曾相識，最近的文白之爭，仍然延續此一辯論。

(旺報 )