《全台最速報》比利時驚奇大逆轉 3：2絕殺日本

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎比利時驚奇大逆轉 3:2絕殺日本

3日凌晨的16強戰上演比利時「紅魔」大戰日本「藍武士」，雙方上半場都未進球，多次攻勢都差臨門一腳。不料下半場開踢不到10分鐘，日本意外連進兩球，差點爆出大冷門，但是比利時追平比分，並且在傷停補時最後一刻踢出絕殺，以3比2驚險晉級8強。

◎北市府認定文大宿舍違規 藍議員：應教部認定 文大：深感遺憾

國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文化大學宿舍爭議，北市都發局今將大群館認定為「寄宿住宅」，非屬教育設施，現況為違規使用。不過，國民黨議員王鴻薇指出，大群館是否屬於教育設施，依法應由主管機關教育部認定，都發局從未函文給教育部，實在離譜，現在自行認定違規，文大400名學生權益怎麼辦？文大聲明：前後矛盾深感遺憾。

◎小燈泡父母希望破滅 二審仍讓凶手逃過死刑

3歲女童「小燈泡」命案，高院審理期間，凶手王景玉向小燈泡的父母劉大經、王婉諭道歉，但未獲對方理睬，劉大經希望法官將凶手判死，也不接受凶手的道歉，但高院仍維持一審刑度，將王景玉判處無期徒刑、讓他逃過死刑制裁。全案可上訴。

◎年產約100萬支文心蘭 洪志文響應花博推在地花卉

2018台中世界花博將於11月3日開幕！展區包括后里馬場及森林園區、外埔、豐原葫蘆墩公園3大地點；位於外埔園區旁、由花農洪志文經營的文心蘭農場，目前栽種面積已達10公頃，年產量約為100萬支。洪志文盼透過優良花卉栽培技術及花卉品質，讓世界共同欣賞台中之美。

(中時電子報)

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