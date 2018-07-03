下一波是火龍果崩盤？ 農委會祭出三支箭解決產銷失衡

2018年07月03日 12:22 中時 鄭郁蓁 、 陳怡誠

農委會主委林聰賢親自主持記者會。(鄭郁蓁攝)

肉聲果水分多，市場接受度較低。(鄭郁蓁攝)

受到端午節連日豪雨影響，雲林、嘉義金鑽鳳梨含水量太高，造成目前產地肉聲果比例高達三至四成，比整年平均不到二成高出許多，農民醞釀明日到行政院抗議，火龍果也傳出將成為下一個崩盤品項。農委會主委林聰賢今天親自出馬，祭出「三支箭」，將擴大農產品外銷、加工、直銷各10%，目標五年減少產銷失衡發生率。

農委會主委林聰賢表示，今年鳳梨價格最好落在三四月，今年雖然是乾梅，但因無雨，鼓聲果多。但端午前後遇到連日大雨造成肉聲果多，沒辦法放超過三天，一上船開櫃就會立刻發酵，無法外銷。但農糧署已於第一時間下南部啟動收購肉聲果加工機制，第二天價格救回穩，今日台北農產公司每公斤回到十六塊半。

香蕉部分，林聰賢表示，香蕉問題不論哪個政黨執政，都有價格不穩定問題，他認為過去農民看天吃飯，現在是智慧農業，要聰明種，才能避開天然災害。

因此農委會祭出三支箭，未來要針對香蕉、鳳梨、洋蔥、大蒜等作物，推總量的10%外銷、加工10%、直接促銷10%結合在蔬果資訊平台，5年內減少產銷失衡頻度。

至於火龍果，今年火龍果的耕種面積已經達到2894公頃，面積比去年增加4%，產量跟去年相比增加8%，比10年前764公頃暴增接近4倍，產量今年7萬1373公噸，也比民國97年的產量1萬5158公噸增加了4.7倍，消費量若沒有明顯成長這麼多，農民憂心一旦大盛產，就會造成產銷失衡。

去年火龍果產地售價每公斤約30至60元，今年跌到每公斤20至40元。農委會農糧署副署長莊老達表示，現在已經啟動火龍果加工措施，並進行火龍果調節產期，將原本集中在6至11月的產期各分散一成到四月及十一月，加工主要品項果乾，另外就是餡料，果汁、截切生鮮蔬果。火龍果的監控價格在每公斤平均批發價19元左右。

林聰賢表示，現在並不會設定農產品的價格，不會設定是否「崩盤」，他表示，現在火龍果到了7月份，有非常多品項，幾乎要填滿市場，火龍果產地集中彰化以南幾個縣市，農委會會進行調節，現在還沒有盛產，會做完整的輔導，就不會把所有的產品集中在某個月份。

至於農民明日要北上抗議，林聰賢表示，自由民主國家，要來表達個人意見我們都歡迎，對話本來就該持續。

(中時 )