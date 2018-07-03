陸官媒再批浮誇文風：天下第一錯覺 百害而無一利

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大陸近年強勢崛起，引來民族自信心「暴增」，但也出現許多浮誇自大文章流竄網路，造成不良影響。中共黨媒人民日報3日再次發文批評，稱大陸確實取得了舉世矚目的發展成就，但用浮誇文風講荒誕故事，反過來會自食其果。一但片面地出現「天下第一」的錯覺，或無形地助長民粹主義情緒，都是百害而無一利。

中共黨媒人民日報3日再次發表評論指出，近來大陸浮誇自大文風頻現，消解媒體公信力，扭曲國民心態。類似「全球首款」「世界第一」的標題黨文章被強加於中國身上的表達不在少數，其中以偏概全、任意拔高、盲目樂觀的情緒和傾向值得反思。

評論稱，毋庸置疑，中國取得了舉世矚目的發展成就，但借助新媒體傳播讓億萬使用者接收不實資訊、虛假事實，這種浮誇自大很容易讓一些人產生誤解乃至形成誤判。理性認知一旦讓位於感性盲從，或者片面地出現「天下第一」的錯覺，或者無形地助長了民粹主義情緒，都是百害而無一利。

評論強調，用浮誇文風講荒誕故事，反過來會自食其果。全球一體化時代，資訊傳播也早已全球化了。這邊寫下《中國放的這句狠話，美國再聽不懂就要出大事了》，那邊就引來人們警惕，實際上是可笑的無稽之談；這邊推送《別怕，中國科技實力超越美國，居世界第一！》，那邊就有了無數猜想，事實卻是斷章取義、妄下結論。顯然，這不是「中國威脅」，而是「威脅中國」了，國際傳播、形象傳播在不經意間被「抹黑」了。

評論指出，以自欺或自吹的方式換來的自信與自豪，並不會真正贏得尊重，反而蒙住了人們正確看待發展的眼睛。只有腳踏實地、求真務實的精神才是中國人民應有的氣質和稟賦。

(中時 )

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