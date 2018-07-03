宏達電裁員 前員工抗議：增人就是裁員開始

2018年07月03日 12:48 中時 蔡依珍

工人市長參選人朱梅雪(右)3日到宏達電前抗議，要求市府拿出魄力要求宏達電的資遣方案優於勞基法、工會也要有一席大量解雇協商代表。(蔡依珍攝)

工人市長參選人朱梅雪(右)3日到宏達電前抗議，要求市府拿出魄力要求宏達電的資遣方案優於勞基法、工會也要有一席大量解雇協商代表。(蔡依珍攝)

「從王雪紅說要大舉增人，我就知道又是大裁員的開始！」3年前遭宏達電裁員的桃園市電子業產業工會理事長趙建輝，痛批宏達電裁員戲碼「如出一轍」，先安民心再無預警讓人捲舖蓋，但市府竟成「打手」要幫解聘勞工找工作，3日和工人市長參選人朱梅雪到宏達電前抗議，盼市府拿出魄力要求宏達電的資遣方案優於勞基法，工會也要有一席大量解雇協商代表。

趙建輝說，2015年6月王雪紅才高喊要開拓虛擬實境領域，8月就向勞動局遞交大量解雇計畫書，一口氣裁員400人，在工會抗議下最後減少至桃園廠215人、新店廠40人，趙也是其中一員，在宏達電工作7年半的資歷硬生生被切斷，至今仍在跟宏達電打官司，沒想到另一波裁員風暴又吹，消息一出電話就沒斷過，生產線作業員人心惶惶，擔心家計問題。

朱梅雪痛斥資方把勞工當免洗筷，用過就隨意拋棄，但身為桃園大家長的鄭文燦，卻沒有扮演好照顧勞工角色，第一時間竟是要「協助員工轉業」而非幫忙據理力爭，認為應該行使公權力，強制進入協商階段，並要求宏達電提出優於勞基法的資遣方案、協助保障員工工作權，而非讓員工獨自面對、慘遭資方「各個擊破」。

朱梅雪競選團隊發言人鄭雅菱說，大量解僱勞工保護法，因無法抵擋資方壓力，在民進黨執政時期修法，反成非法解雇的擋箭牌，只顧教導資方填表格和走程序，不問是否真有虧損、增聘移工取代本勞等實質內容，讓市府和宏達電一起唱雙簧，使惡霸資方不僅可以說解雇就解雇，還能有法律規範下「合法」的背書。

朱梅雪呼籲市府應以大解法中所定主管機關身份，讓桃園市電子業產業工會取得一席協商代表，這波裁員的大解程序也應直接進入強制協商階段，市府推派主席應該在協商中建議優於勞基法資遣方案、協助保障員工工作權，更要求鄭文燦說清楚講明白任內給宏達電公司哪些政策優惠。

(中時 )