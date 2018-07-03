高雄燕巢國中校長去留 地方與教團摃上

2018年07月03日 12:45 中時 李義

教師工會與地方人士到教育局抗議，要求教育局不要和稀泥。（李義翻攝）

高雄市燕巢國中校長陳琪萍去留引發地方與教育團體對槓！地方人士3日到教育局抗議要求撤換校長，教育產業工會也召開記者會力挺校長，雙方各執一詞相持不下，教育局現正針對陳琪萍轉任教師申請進行評議，盼能平息紛爭。

全國教育產業總工會與高市教育產業總工會在議會前舉牌抗議，全教產祕書長劉亞平抨擊政治力介入教育，點名小港前鎮區議員陳信瑜越界管燕巢國中校長人事，還在無違法事證情形情下調閱校長特支費憑證。

劉亞平說，陳校長辦學績效良好，燕巢國中學生流失嚴重，在她手中翻轉，不但入學率提升，學測成績也大幅進步，深獲家長肯定，卻疑因依法執行校內採購程序而得罪人。教育局督學不但調查，還頻頻請校長喝咖啡，致使陳校長被迫請辭。

燕巢國中家長會也肯定校長就任2年來，改善飲水機問題、體育館裝冷氣系統、運動場跑道重建、引進外部資源改善造福學生。工會呼籲，校長適任與否應交由校長遴選委員會審議，政治力不應介入。

陳信瑜則回擊，學校費用是預算項目，有選民陳情，一切依法依議員權責監督，她呼籲劉亞平應善盡監督責任，也歡迎依法行文，議員支用明細可以攤在陽光下供檢驗。

燕巢國中教師會與燕巢區里長聯誼會林明雄里長等地方人士則是到教育局抗議，表示校長領導造成人惶惶，45位老師有10人申請調校，更有高達9成教職員連署，呼口號「不適任校長應立即轉任，教育局不可和稀泥」。

教育局表示，校長身為領導者應首重同仁溝通，卻發生校內行政運作困難事情，校長去留不應是首要考量，應以校園健全發展為依歸，呼籲不同意見能回歸教育本質，也再次強調以學生受教權為首重要務，呼籲以理性、平和溝通方式消弭爭議。至於校長6月25日提出轉任教師申請書，現正進行評議中。

(中時 )