不甩環太平洋軍演 陸持續增強軍武實力

2018年07月03日 13:01 中時 楊家鑫

「環太平洋」聯合軍事演習近日火熱登場，被美國邀請又拒絕的大陸反而成為媒體焦點。美國太平洋艦隊司令約翰·阿奎利諾在開幕當天聲稱大陸海軍的缺席，對環太平洋軍演「幾乎沒有改變」。大陸觀察者網則評論稱，大陸缺席不但對美國沒影響，對大陸海軍建設也是，大陸海軍2艘世界領先水準的055型大型驅逐艦3日已在大連下水。外媒還披露，中國將在幾年內開始建造096型潛艇，性能領先美國哥倫比亞級。

大陸觀察者網評論稱，環太平洋軍演曾經是美國與親密盟友之間演練對抗強國海軍的演習，然而近年來越發成為「友誼第一，演習第二」的活動。雖然本次美軍有意提升演習的「技術含量」，但帶著一群「幼稚園小朋友」，去演練對抗強國海軍，總要擔心有人張不開嘴跟不上溜，破壞了「和平穩定」、「自由開放」的香甜氣氛。

評論還稱，中國缺席「環太平洋」軍演不但對美國來說「幾乎沒有什麼會改變」，對中國海軍的建設來說恐怕也是一樣。3日，中國海軍兩艘世界領先水準的055行大型驅逐艦在大連造船廠正式下水。

據悉，055型是大陸海軍新一代大型驅逐艦，排水量超過一萬噸，採用全燃動力、346B相控陣雷達、綜合射頻系統，配備112單元通用垂直發射系統。此前該艦1號艦和2號艦已經在江南造船廠下水，此次下水的為該級艦第3、4艘，也是大連造船廠首次下水055型驅逐艦。

此外，《今日美國報》網站日前報導稱，全球三個海軍強國都在開發下一代核潛艇艦隊，從而加快了美國、中國和俄羅斯之間的水下軍備競賽。俄羅斯預計到2025年將有4艘北風之神級II型潛艇竣工。中國將在幾年內開始建造096型潛艇。這兩種潛艇都將能夠以超過30節的速度行駛，比美國新的哥倫比亞級彈道導彈核潛艇快大約10節。

(中時 )