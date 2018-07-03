史上第一次！ 變性美女勇奪西班牙環球小姐后冠

2018年07月03日 12:57 中時電子報 李靖棠

據美國紐約郵報（New York Post）報導，世人普遍印象中，西班牙和南美各國的女性，經常是國際選美大賽中的常勝軍。不過，剛剛出爐的西班牙環球小姐（Miss Universe Spain）大賽中，其結果不僅震驚西國當地、也在大賽歷史上留下一筆紀錄，今年奪得后冠的佳麗、26歲的安潔拉（Ángela Ponce），成為環球小姐史上第一位以變性佳麗身份奪下后冠的女性。

來自西班牙南部大城塞維亞（Sevilla）、安潔拉在專訪時透露，其實早在3歲那年，心理就覺得自己是女孩。身高181公分的她，在完成變性手術之後，接連挑戰不少選美比賽，2015年獲得卡迪斯小姐（Miss Cádiz）封號，但卻因為自己的「特殊身份」，最終並未能夠進入西班牙世界小姐（Miss World Spain）的決賽。

除泰國外，許多選美比賽或國家，對於跨性別和變性族群，仍存有很深的歧視和偏見。世界環球小姐組織（Miss Universe Organization）也一直到2012年，才正式取消變性佳麗參賽的限制，讓已完成轉換性別的女性，也可以登上伸展台發光。

奪冠後的安潔拉在自豪地專訪時表示，「戴上這頂皇冠、我將繼續為變性族群發聲和奮鬥。透過我的力量，讓西班牙、甚至全世界的人，能對於LGBTQ社群的成員，擁有更多平等和尊重。」安潔拉也將代表西班牙，參與年底的全球環球小姐大賽，讓世人看見一個不一樣的美麗代表！

(中時電子報)