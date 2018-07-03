太平洋角力！陸打造096型潛艦 與美俄爭海下霸權

美國海軍維吉尼亞級潛艦「約翰•華納」號（John Warner，SSN 785）2015年3月21日在大西洋進行海試的畫面。（圖/美國海軍）

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中時電子報

全球海軍3大強國近年來致力於發展海面下的優勢，積極開發下一代核潛艇艦隊，也加快了美國、中國和俄羅斯之間的水下軍備競賽。

據《今日美國報》（USA Today）報導，分析人士認為，儘管美國的主要競爭對手積極消除美國的優勢，但美國至少目前為止仍擁有了最強大的潛艇力量。而且目前為止每個國家看來都有不同的戰略目標。美國積極提高成本效益和作戰效率，而中國和俄羅斯則專注於技術進步和增強匿蹤能力。

隨著南海緊張情勢升高，中美俄擁有世界上數一數二強大海軍的國家都已經擁有了開發完成的核彈道潛艇（SSBNS）和攻擊潛艇（SSNS），讓三國積極準備面對海面下或核武衝突。

不過美國海軍戰爭學院戰略學教授霍姆斯（James R. Holmes）則對此警告說，美國很可能低估了其在廣大的太平洋地區所需的攻擊型潛艇的數量。

根據海軍的遠程建設計劃，2019至2023財政年度間，在總價高達1,064億美元的造船計劃中，近一半將用於製造核彈道導彈潛艦和攻擊潛艦，其中329億美元用於建造10艘攻擊潛艇，還有167億美元用於建造一艘新型核彈道導彈潛艇。

攻擊型潛艇裝備著為打擊近距離的陸地和海上目標而設計的各種巡航導彈，目標是攻擊和擊沈其他潛艇、水面戰艦。彈道導彈核潛艇則是配備了能夠在世界上幾乎任何地方實施報復性或先發制人打擊的核武器。

至於俄羅斯則是預計到2025年前完成建造4艘「北風之神」級II型潛艇竣工，中國則是將在近幾年內開始建造096型潛艇。這2種潛艇都能比美軍「哥倫比亞」級彈道導彈核潛艇還快10節，最快速度可以超過30節。

以各國3款最新的潛艦來看，美軍「哥倫比亞」級潛艦改進型專注於核反應堆的維護成本，而對俄軍和解放軍來說，下一代彈道導彈核潛艦則是的關鍵是速度和匿蹤。

目前已經有13艘「維吉尼亞」級核動力攻潛艦的美國，預計在2018年底將會擁有超過15艘。解放軍則是正在建造2艘095型核潛艦，並計劃再增加5艘。俄軍預計到2020年將再增加6艘亞森-M級潛艦。

中美俄各自擁有的艦隊型態也不太一樣，解放軍擁有水面船艦以及潛艦在數量上明顯的優勢，相較於美軍的226艘以及俄軍的238艘，解放軍一共有456艘船艦和潛艇，其中大部分是水面船艦，而美軍則是在大型船潛艦和航空母艦上佔有主導地位。

美俄攻擊潛艦則各擁有50艘，解放軍則有66艘。彈道導彈潛艦方面，美軍如今擁有18艘，俄軍則有22艘，解放軍則為5艘。

大型水面船艦方面，美軍擁有85艘、俄軍22艘以及解放軍的34艘。小型水面船艦解放軍則擁有多達287艘，俄軍93艘以及美軍只有30艘。

美軍積極研發的航空母艦則有多達11艘，解放軍目前擁有2艘以及曾經輝煌過的俄軍目前僅剩下1艘。

(中時電子報)

文章來源：Beneath the surface, a quiet superpower race for nuclear supremacy

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