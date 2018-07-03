「TBC樂活台」3日開播！在地精彩影音新饗宴

2018年07月03日 12:51 中時 盧金足

「TBC樂活台」可以在TBC公司今年二月推出的行動裝置APP「TBC GO」線上直播收看。（盧金足翻攝）

兼具人文休閒、生活、娛樂和資訊的全新頻道「TBC樂活台」從7月3日開始在第14台正式開播。（盧金足翻攝）

地方鄉親可以飽覽桃、竹、苗、台中地區的秀麗風光、深度探訪當地人文歷史，更可以品味各具特色的生活美食。（盧金足翻攝）

「我家ING」用鏡頭深入每一個社區，帶領觀眾瞭解社區發展，凝聚居民的家鄉情感。（盧金足翻攝）

發揮更大「影」響力！看電視暢遊桃、竹、苗、台中地區！一個兼具人文休閒、生活、娛樂和資訊的全新頻道「TBC樂活台」從7月3日開始在第14台正式開播了！

TBC執行長陳振▲強調，「傳遞並推廣地方特色是「TBC樂活台」成立最重要的宗旨，為此，我們打造24小時全天候播送，符合在地鄉親收視需求的全新綜合性頻道，用在地觀點關心地方人、探討地方事。

以專業與熱忱紀錄桃園、新竹、苗栗、台中成長的脈動；新知、文化、生活、文教、休閒、關懷盡在其中，豐富觀眾的視覺享受。讓您跨縣市收看鄰近鄉鎮節目及生活資訊，生活分享近在咫尺，完整體現「TBC樂活台」頻道成立的初衷。

「TBC樂活台」是TBC結合旗下系統台所屬經營區域四個縣市、五家有線電視新聞中心共同製作節目，提供HD高畫質節目內容，讓地方鄉親一次飽覽桃、竹、苗、台中地區的秀麗風光、深度探訪當地人文歷史，更可以品味各具特色的生活美食。

「TBC樂活台」節目類型豐富且多元，「TeeBee GO遊趣」每集安排旅遊達人帶著主持人走訪「一日遊」美食景點，走遍桃竹苗台中縣市行政區的特色活動，行銷地方觀光景點。

「我家ING」用鏡頭深入每一個社區，帶領觀眾瞭解社區發展，凝聚居民的家鄉情感，「鄉親臉譜」敘述各個角落小市民的故事，雖是小小螺絲釘卻發揮大功能，從平凡中見偉大。

「校料百出」介紹級校園著名的社團、才藝表演，以ENG拍攝、主持人風趣串場呈現，將校園的特色及年輕學子流行趨勢傳遞給觀眾。

另外，「希望心動力」關懷弱勢團體、傳遞正向能量、挖掘 感動人心的議題、發揮TBC企業公益精神。更有肩負有線電視媒體責任的「TBC聯播新聞」，讓民眾不出門便能知地方事，透過收視新聞節目，了解地方、關心共同生活圈內的地方要聞。

還有「新竹之美」、「文化新竹縣」、「苗栗藝視界」、「

山城話匣子」、「薪傳桃仔園」等多元類型的節目，可滿足各年齡層觀眾的收視喜好。

「TBC樂活台」可以在TBC公司今年二月推出的行動裝置APP「TBC GO」線上直播收看，只要透過掃描電視上顯示的機上盒QR code，即可立即加入會員，出門在外，只要是國內台澎金馬，隨時隨地都可享受，只要是TBC數位套餐或光纖寬頻的用戶，TBC都會幫用戶付費給頻道商開啟授權讓用戶免費體驗一個月。

如果用戶要購買該服務，上市期間推出優惠加價購每個月只要69元，不但家中的數位機上盒可以開啟授權收看GO豪樂套餐，同時行動裝置也授權收視，讓用戶多屏多螢看電視。

TBC是多系統媒體通訊領導品牌的媒體通訊業者，公司成立於1999年，旗下所屬系統台暨經銷商之經營區域涵蓋桃園、新竹、苗栗以及台中市。TBC的遠景是在台灣將提供給客戶隨時連結不間斷、最吸引人，最具競爭力的媒體通訊服務。

目前有線電視收視戶超過75萬戶，在有線電視和數位電視平台上，提供約180台國內外豐富的優質頻道、互動服務功能，讓大眾享受世界級影音饗宴。此外，TBC提供的頂級光纖寬頻，有8M到500M多種頻寬選擇，能滿足不同家庭的上網需求。

(中時 )