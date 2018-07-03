花蓮縣議員參選人徐子芳 成LINE貼圖最多參選人

2018年07月03日 12:53 中時 范振和

花蓮縣下屆縣議員參選人徐子芳的LINE貼圖多達40張，圓嘟嘟的臉龐造型，相當討喜。（范振和）

國民黨提名下屆花蓮縣議員參選人徐子芳以傳統兼科技打選戰，如今他已推出40張LINE貼圖，圓嘟嘟的可愛臉龐大受青睞，成了全縣最LINE貼圖最多的參選人。

55歲的徐子芳都以先生前縣議長楊文值為重，多年來在婦女、公益部分輔助著墨甚深，後來楊文值為糖尿病所苦，想休息了，她決心跳出來接棒為民服務，疼惜她的老公認為政治這條路很辛苦，要她再三深思，經一年時間長考，她仍堅定理念，總算獲得家族同意力挺。

徐子芳原是花蓮縣婦聯會主委，3年前是花蓮縣海峽兩岸婦女經貿文化交流協會創會理事長，每年都會去廣西省進行親子、女企業家交流，兩岸婦女交流緊密。她強調，一旦當選縣議員，仍會 特別關心婦女權益。

目前除了一步一腳印拜會選民外，她都把心思放在LINE群組、臉書的經營上，一年來共推出40張LINE貼圖，放在粉絲專頁上也大受好評，連楊文值看到她的圓嘟嘟Q版圖，都覺得好笑，粉絲聲稱有抓到神韻，成花蓮最多LINE貼圖的參選人，每天的早安、辛苦、對不起等不一而足的貼圖，都讓粉絲有感，甚至有不少人轉傳，發揮了不小影響力。

(中時 )