寵物友善餐廳可愛店狗「波比」超人氣

4歲的柴犬「波比」，是台中市西屯區至善路的「養鍋石頭鍋涮涮鍋」的可愛店狗（圖／養鍋提供）

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「養鍋石頭鍋涮涮鍋」為寵物友善餐廳，店內的招牌狗「波比」，紅到餐廳幫牠設計卡通造型的看板。（盧金足攝）
寵物友善餐廳「養鍋」的店狗「波比」，吸引很多客源。（盧金足翻攝）

想帶愛犬一起去吃火鍋，方便嗎？位在台中市西屯區至善路的「養鍋石頭鍋涮涮鍋」，不只為寵物打開友善大門，還有一隻「波比」店狗，與愛動物的客人做朋友，這隻4歲的柴犬，已經變成火鍋餐廳的吉祥物。

這家位在逢甲商圈「養鍋石頭鍋涮涮鍋」，賣的火鍋很平價，菜色和湯頭真材實料，是當地居民和大學生的排隊名店，還有很多人遠從其他各地聞香而來，最特別的是，經營養鍋的吳老闆推動「寵物友善餐廳」，寵物與主人一起來，小狗只要繫繩或是放在籃子內歡迎上門。

「養鍋」餐廳的店狗「波比」，紅到老闆幫特別幫牠設計卡通造型的看板，「波比」也因老闆火鍋店一家一家開，還會不定時的去巡店，帶給客人驚喜，吳老闆與「波比」結緣，是因為幫忙友人接棒照顧「波比」，可愛的「波比」跟著到火鍋店贏得客人喜愛，被視為火鍋店的招牌。

店犬「波比」，發音像台語的「保庇」，為火鍋店的生意與知名度吸金又吸睛，這幾年「養鍋石頭鍋涮涮鍋」已從逢甲商圈至善路總店，陸續展店到大雅區的第5家正在籌備中，很多愛吃火鍋的客人為「波比」而來，盡責的「波比」很乖，穩定性高，帶旺客源。

「波比」顧店不吵人，但如果送貨的人推著四輪運貨車來，牠則會機警的吠叫，原因是「波比」以前曾被這種有四個小輪子的推貨車壓到腳，心中留有陰影，所以早上看推著車的送貨員就會吠叫，員工趣稱，「波比」的叫聲像按電鈴告知一樣，只要聽到「波比」在叫，就知道送新鮮魚肉蔬果的人來了。

(中時 )

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