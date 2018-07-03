2018年07月03日 13:22 中時 張妍溱

「F4輔選團員」平均32歲4位年輕人穿上「燕青」潮流T恤，高喊：「青年挺小燕，台中更鮮豔！」。（張妍溱攝）

實踐年輕化路線 盧秀燕「F4」發言團隊曝光

國民黨台中市長參選人盧秀燕3日舉辦記者會，公布「F4輔選團員」平均32歲4位年輕人穿上「燕青」潮流T恤，高喊：「青年挺小燕，台中更鮮豔！」實踐年輕化路線；盧秀燕指出，若當選台中市長，未來市府團隊會更年輕，局處首長至少會有3名40歲以下年輕人，在市政舞台施展抱負。

盧秀燕介紹團隊發言人分別由朱立倫姪子蔣豐懋、張又仁、沈佑龍、市議員顏莉敏助理吳皇昇等4位年輕人擔任，正式加入盧秀燕的發言團隊，盧秀燕說，年輕人的加入可讓競選團隊注入一股新力量，幫助團隊贏得最後的勝利。

「年輕人是很重要的！」盧秀燕表示，核心團隊與幕僚平均年齡30歲左右，已實踐國民黨年輕化路線，同時啟動網路競選模式，每一段時間直播問政說明會、成立Line的官方帳號，還有IG，臉書粉絲頁等多管齊下拉攏年輕人。

繼盧秀燕競選團隊由江啟臣擔任主任委員、顏寬恒擔任總幹事形成「鐵三角」後，其發言人團隊也建構起勝利方程「四」。盧秀燕說，「F4輔選團員」吳皇昇、蔣豐懋、張又仁、沈佑龍是一群有理想的青年願意想為年輕世代發生，跟她一起為國家社會「挺身而出」，熱愛台中這塊土地有使命感，更是青年改變傳統政治的契機。

(中時 )