台大女失蹤2天 急尋背Roots灰邊紅包男

台大劉姓女學生失蹤至今2天。（翻攝自臉書）

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台大劉姓女學生1日外出與男性友人騎單車，隨後音訊全無，家屬2日晚間焦急到永和警分局報案，警方調查，劉女途經北市、新北市，手機訊號最後出現在新店碧潭一帶，監視器拍下，與劉女一起騎車的男子，背著Roots灰邊紅色包包。由於近來「恐怖情人」事件頻傳，據悉，警政署高層相當重視，已打給警分局所長指示全力協尋。

劉女就讀台大哲學系，他的同學在臉書中發文指出，劉同學失聯了，家人說她1日凌晨6點多出門，在永和區國民運動中心附近借了Ubike，說要去騎腳踏車Ubike目前還未歸還，如果有人有看到她的，可以麻煩幫忙將資訊告知。

劉女的同學表示，劉女是跟另外一個男生一起去騎腳踏車，若有人知道這個對象是誰，也麻煩告知。

家屬向警方表示，劉女外出時穿著深藍底色白色橫紋的短袖上衣、黑色燈籠褲、背著深藍色背包；劉女都天天回家，曾有一次負氣離家未歸紀錄。當天劉女由父親從內湖家中載她去搭捷運，有提及要到永和與朋友騎車。

警方指出，劉女有先出現在台北市科技大樓站，隨後到永和區，手機訊後最後出現在新店碧潭一帶，手機目前為關機狀態，她所使用的悠遊信用卡為父親持有，Ubike公司通知尚未歸還車輛。監視器則拍下，與劉女一起騎車的男子，則背著Roots灰邊紅色背包。

(中時 )

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