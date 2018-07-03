夫妻溺斃雙溪 村民：灣潭溪危險 在地人都不去！

新北市雙溪區灣潭溪2日發生夫妻倆溺斃的憾事，圖前方深水處為溺水地點。（張穎齊攝）

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新北市雙溪區灣潭溪2日發生夫妻倆溺斃的憾事，吳姓村民當時聽到女兒求救聲，前往救援，他幫張女施作CPR卻仍回天乏術。（張穎齊攝）

人倫悲歌！新北市雙溪區灣潭溪昨（2）日發生1對夫妻溺斃憾事，夫妻倆為了救落水的愛兒愛女不幸滅頂，被村民救起後已是2具冰冷的遺體，留下尚未成年的4名孩子獨活。當地村民今（3）日受訪時指出，灣潭溪不但有漩渦且潭水溫差大，容易使人抽筋，在地人都不會來，「是當地的危險水域！」

林男與張女婚後育有1子3女，家中經營通訊行，2日前往雙溪區幫友人修理完東西後，1家6口隨即到灣潭溪遊玩，豈料二女兒不慎溺水，大兒子為了救妹妹也落水，林男看見1子1女有難，便下水救孩子，但卻因潭水太冰冷而腳抽筋，張女見狀拿木頭要救丈夫，但因太遠也下水，同樣抽筋，此時大兒子已和妹妹順勢游了上岸。

隨後，附近村民聽見孩子們的呼救聲，便趕往救援，3名村民相互綁著水管接力下水救夫妻倆，經過5分鐘後終於將夫妻倆救上岸，但2人均沒了呼吸。

「做CPR都按到鼻血流出來！」吳姓村民表示，案發快中午時，他看到林家女兒前來求救，於是他就一同上前幫忙救援，後來他也有幫張女施作CPR，當下按到鼻血都流出來，仍回天乏術。

「當地人都不會下去玩水！」吳民說，這裡是危險水域，有出現漩渦，潭底很深，且因為是山水的緣故，潭水溫差很大，下水後身體容易不適、發生抽筋。

此外，檢察官也在今日上午前往基隆市立殯儀館，相驗林男與張女的遺體，家屬到場時表示，為了讓夫妻倆走得有意義，希望能在灣潭溪設置注意危險的告示，避免其他人再發生意外。

(中時 )

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