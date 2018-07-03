邦誼不穩？外交部：巴拉圭準總統稱台灣是堅定友邦

友善列印
中時
楊佳穎

我國5月一連丟掉兩個邦交國，近期更傳出巴拉圭等國的邦誼不穩。民進黨立委蔡適應3日在立法院外交及國防委員會質詢時也問，巴拉圭總統選舉過程中，似乎有提到與中國建交相關議題，如何評估未來台巴關係？外交部拉美司長俞大㵢表示，兩岸關係從來不是巴國大選的討論議題，且巴拉圭準總統阿布鐸當選後也表達，台灣是堅定友邦，巴拉圭會跟全世界貿易包含中國大陸，但不代表跟台灣的關係會有任何變動。

立法院外交及國防委員會3日處理國防部、退輔會、外交部、僑委會相關預算凍結案，而立委蔡適應質詢時，先是關心布吉納法索與我斷交後，政府下令撤回所有運往布國的援贈品項，目前這批軍援品的撤回進度。

國防部情報參謀次長室國際事務處處長邱俊榮回應，這批貨預計8月底會回來，而後續因應整體外交政策會影相關應用規劃，但目前不便公開說明。

另一方面，蔡適應也詢問，巴拉圭準總統阿布鐸是否將訪台？外交部拉丁美洲暨加勒比海司司長俞大㵢表示，阿布鐸當選後，總統蔡英文有發函祝賀，阿布鐸也回私函邀請蔡英文參加就職典禮，並表達樂意訪台；不過，目前就職典禮的正式函尚未出來，連就職地點都還沒決定，阿布鐸也會在正式就任後才擇期來台訪問。

至於阿布鐸上任後的台巴關係，俞大㵢指出，巴拉圭這次總統選舉，兩岸關係從來不曾是討論議題，是選舉後有媒體刻意做文章。而阿布鐸當選有也有被問及兩岸關係看法，並提到台灣是堅定友邦，巴拉圭會與世界各地做貿易，包含中國大陸，但不表示與台灣關係會有任何變動。

(中時 )

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