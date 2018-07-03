恐龍家長！嫌冷氣不冷大鬧考場 換教室還要加分

大考中心主任劉孟奇出示被嫌太熱的試場測得攝氏19.4和17.2度，「是有多熱？」(簡立欣攝)

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旺報

天氣炎熱，冷氣已是指考試場基本設備。不過大學指考第3天有北區某考場家長在試場咆哮抱怨冷氣不夠冷，試務人員不得已只好在休息時間讓全體考生遷至備用教室，而家長竟還希望加分補償。離譜的是，試務人員之後兩度去量被嫌太熱的教室，竟是攝氏19.4和17.2度！大考中心主任劉孟奇罕見動怒表示，幾個家長就可以癱瘓所有試務人員的努力並犧牲其他考生，「這實在太過分了。」

大考中心試務召集人沈青嵩3日中午表示，北區昨天上午考國文時有個試場某間教室冷氣故障，當時監考老師按照簡章標準作業流程開氣窗、開電風扇，並利用下課時修好，下午第三節考英文時已經可以使用。

不料今天上午10點第一節歷史考完，同一試場的同一間教室，有兩位家長抱怨冷氣不夠冷，打電話到試務中心，還跑到試務辦公室咆哮，鬧了將近一小時；試務人員只好啟用備用教室，並將該教室所有42位考生都遷過去。

沈青嵩表示，大考中心試務規則裡寫得很清楚，開冷氣是服務考生，定在攝氏26到28度；「若臨時發生冷氣故障而無法立即修復，將開啟門窗及電風扇，考生也繼續考試，並不涉及加分問題。」

大考中心主任劉孟奇表示，由於這兩位家長在試場的試務辦公室咆哮，試務人員只好做此處理。考生全部離開之後，試務人員馬上進該教室，量得19.4度；11點12分再量一次是17.2度。

劉孟奇罕見動怒表示，指考是所有考生的大事，試務人員戰戰兢兢，大考中心人力只有幾十人，考區有太多事情要處理，卻為了極少數不可理喻的家長被吵得雞犬不寧，癱瘓所有試務近一小時，還干擾其他考生。「我很不高興！別人的小孩也是小孩，也是考生，為什麼要為了你的小孩，其他人要在這麼冷的教室考試？」另外其他考生也抱怨為何要臨時換到不熟悉的教室。

劉孟奇說，有這種家長，以後也擔心學校不出借教室當考場。希望考生家長將心比心，為別人著想。

(旺報 )

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