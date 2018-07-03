《清明上河圖3.0》超清8K視界 富士康夏普助力中華文化傳承

2018年07月03日 13:50 中時電子報 綜合報導

《清明上河圖3.0》高科技互動藝術展演自5月面向最廣大的觀眾開放以來，熱度持續不減，累計接待觀眾人數已超過15萬，僅端午節一天的到訪量就多達1萬3千人。

為響應國家號召，讓文物“活起來”，“8K之父”富士康夏普與文博、科技領域的專家學者，一探超清科技與古典文化兼融之究竟，共商未來文化傳承與智慧科技合璧的新突破。

富士康夏普8K超清視野，明察文物之美

一直以來，文博領域對8K超清技術充滿期待，世界各大博物館都希望這項技術儘早成熟並應用於文物研究與展示之中。大英博物館、盧浮宮曾使用8K技術對文物進行拍攝，但未能在展覽中面向公眾呈現。《清明上河圖3.0》高科技互動藝術展演，是博物館運用8K技術滿足廣大人民群眾文化需求的創新實踐。

《清明上河圖3.0》所運用的8K數位互動技術，以及首次落地博物館展示的8K八聯屏，探索立足於超級互聯的時代，文物亟需結合科技，形成新的闡釋手段和表達方式來面對日益豐富的受眾群體。展演中，富士康夏普以超清科技——全世界僅有的無縫拼接八聯屏，清晰呈現了一幅鮮活的汴京百態，讓千年的繁華盛世仿若觸手可及。這是目前世界上最大的全8K液晶螢幕，通過對顯示幕的拼接形成了連續的超清巨幕，在圖元構造、顯示分辨力等方面都屬領先，可以實現16倍高清還原國寶《清明上河圖》，其畫面的細膩感與色彩的鮮明度在視覺上帶給人們極大的衝擊與震撼。

富士康夏普8聯屏。

展廳中，富士康夏普高清觸控滑軌屏向觀眾展示《清明上河圖》畫卷的25個主要歷史文博資訊；解析度超越人眼4.3倍的8K超高清電視，展現各文物珍寶的極致之美；“智慧萌物”居家陪伴機器人曉樂擔任導覽，與嘉賓進行“萌萌噠”互動。富士康夏普以領先的超高清技術，不僅讓穿越千年的繁華汴京變得近在咫尺，也讓底蘊高深的傳統文物變得有生命力、有互動性、有參與感。

孩子們與夏普居家陪伴機器人曉樂互動。

富士康以科技對話中國文化，展望未來無限可能

富士康集團首席行銷長袁學智就8K技術與文物的融合、8K未來的發展發表了見解與展望，並與中科院自動化研究科學藝術中心主任張之益就8K對於文化傳承載體劃時代的深遠意義進行了充分交流。他們欣喜地表示，新的時代剛剛開始，8K的技術代表，改變了文化傳播的層次和載體。《清明上河圖3.0》不僅僅是畫面呈現上的清晰，更寓意著8K技術新載體的誕生，預示著8K時代的到來，讓文化的傳播幅度和體驗感大幅上升，有利於文化下沉。

富士康集團首席行銷長袁學智接受採訪。

袁學智與中科院自動化研究科學藝術中心主任張之益進行對話。

8K走進故宮，更將走進千家萬戶

國寶級文物《清明上河圖》原卷曾在2015年完整展出過，轟動一時。但受制于觀展時間、光源、畫幅過窄、人物眾多等原因，使原來不瞭解《清明上河圖》的觀眾未能細緻地觀摩。此次，通過8K超清數位互動技術，讓那些原本隱藏在畫卷中不易被瞭解的細節放大展示，並進行動態演繹，變成了可以“看清”也能“看懂”的歷史，把宋代文化與中華美學深深地印刻到觀眾的記憶中。

富士康集團首席行銷長袁學智說：“我們不僅要讓‘文物活起來’，讓消費者近距離感受中國文化的博大精深，更要讓8K技術走進千家萬戶，讓消費者感受到最前沿科技的魅力所在。新的技術不僅高高舉起，更要輕輕落下。”8K科技，不僅突破了科技的高牆與時間的距離，走進故宮讓《清明上河圖》的神韻活靈活現，讓璀璨的中國文化走進越來越多人心裡。未來，富士康夏普8K將走進千家萬戶，持續不斷在各個領域發力。袁學智還表示，8K大資料作為支撐，不管是文化領域的研究，也將對其他領域產生結構性的改變。富士康夏普將持續拓展8K版圖，佈局8K生態，在未來遍佈醫療、科技、智慧、文化、天文、工業領域，囊括癌症證斷、機器視覺、人工智慧自主學習、文物保護、修復、工業模擬和宇宙探索等多維度，讓曾經遙不可及的8K技術如同我們當今2K一樣無處不在。

富士康8K+5G+AIOT戰略。

以8K傳承燦爛中華文化，更以8K創造便捷生活，夏普即將為消費者開啟一幅更加大放異彩的超清生活畫卷。

(中時電子報)