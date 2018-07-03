大里國小校長遴選爭議 陳金德拍板：不重新辦遴選

2018年07月03日 13:53 中時 胡健森

宜蘭縣政府日前完成新任國中、小校長遴選，但卻傳出頭城大里國小的遴選委員中有人具有民代身份，宜蘭縣教師工會對此提出質疑，原本縣府教育處將重新辦理遴選，但代理縣長陳金德3日在縣務會議中聽取相關單位簡報後裁示，相關法令並無明文規定民意代表不能擔任校長遴選委員，而就算剔除身份具有爭議的遴選委員這1票，也還有7票同意，因此認為這次的遴選有效，不再重新辦理遴選。

頭城大里國小校長此次由南屏國小學務主任鄭適慶同額遴選，最後以8票贊成、1票反對獲得通過，但卻因為校長遴選委員中的尤瑞傑具有民代身份（現任頭城鎮民代表會副主席），宜蘭縣教師工會認為有違《地方制度法》，應該重辦遴選；宜蘭縣教育處原在2日表示將會重新辦理遴選，但代理縣長陳金德3日在主持擴大縣務會議時做了不同的裁示。

陳金德表示，每年校長遴選委員會成立時，縣府教育處都會發函給各出缺學校推薦委員時，不應該有民代，這一次因為大里國小家長會所推派的一位遴選委員臨時有事，才另補推薦一位具有鎮民代表身份的委員，但縣府教育處一時不查，讓這位具民代身份的委員行使遴選權力，

縣府經過緊急研究處理，並請副縣長會同政風單位調查後，確認遴選的投票結果是「8票贊成、1票反對」，就算剔除有爭議的1票，至少也還有7票，因此認為這次的遴選有效，縣府不再重新辦理遴選。

陳金德並表示，未來縣府教育處在遴選作業要點中將會針對這個問題予以法制化，明訂民意代表不適合擔任校長遴選委員，並比照其他縣市的做法；陳金德另強調，包括地制法、教育基本法、教育部的函示等，大法官207號解釋都沒有明文規定民代不能擔任校長遴選委員，這部分希望各界理解，不要再以訛傳訛。

(中時 )