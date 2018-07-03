民進黨卑躬屈膝 黃智賢轟：美國只是把台當成煞車皮

圖為民進黨中央黨部。（本報系資料照）

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中時電子報

資深媒體人黃智賢稍早在臉書撰寫「台灣只是剎車皮」一文，並表示美國用盡所有的裝備，一定要阻止大陸前進，包括貿易戰，科技戰，金融戰，黃說美國很快就發現，台灣真是好東西，任何狀態下，只要用上台灣，就是能讓大陸鬧心，所有的東西都丟上來，包括台灣旅行法，國防授權法等。但是黃直言，「不管民進黨怎麼卑躬屈膝，美國只是把台灣當成煞車皮」。

黃智賢指出，中美博奕，世紀對敵，美國用盡所有的裝備，一定要阻止中國前進。包括貿易戰，科技戰，金融戰，所有的東西都丟上來。但黃說美國很快就發現，台灣真是好東西，在任何狀態下，只要用上台灣，就是能讓大陸鬧心，因此台灣旅行法，國防授權法，陸戰隊駐AIT，參加美國南太平洋軍演，甚至有眾議員說要美台建交。黃說不管多麼荒謬，多麼背離中美建交的前提，反正不花一文錢，蔡政府都會自己貼上去，萬般配合。

「不管民進黨怎麼卑躬屈膝，美國只是把台灣當成煞車皮」。黃智賢說在這個大局裡，美國必須全力阻止中國加速前進，中國國力發展，超速前進。要趁現在跟美國還有一點距離的關鍵時刻，把中國打下去。要逼中國剎車，不可以超過美國。黃提及，對於美國，台灣就是那個煞車皮，也只是煞車皮。用來阻止中國前進。但煞車皮是耗材。時間到了，煞車皮就要淘汰、丟掉。

黃智賢感嘆表示，但台灣對大陸來說，不是棋子，更不是煞車皮。是自家的地，鐵打的兄弟。這個差別，就是天堂與地獄。「台灣還杵在美日聯隊裡，忙著做人家的煞車皮，發傻嗎？」

黃智賢臉書全文：

台灣只是剎車皮

1

中美博奕，世紀對敵。

美國用盡所有的裝備，一定要阻止中國前進。

貿易戰，科技戰，金融戰，，，。

所有的東西都丟上來。

但美國很快就發現，台灣真是好東西。

惠而不費。

但任何狀態下，只要用上台灣，就是能讓大陸鬧心。

台灣旅行法，國防授權法，陸戰隊駐AIT，參加美國南太平洋軍演，甚至有眾議員說要美台建交，，，，。

不管多麼荒謬，多麼背離中美建交的前提。

反正不花一文錢。

而蔡政府都會自己貼上去，萬般配合。

2

但，不管民進黨怎麼卑躬屈膝。

美國只是把台灣當成剎車皮。

在這個大局裡，美國必須全力阻止中國加速前進。

中國國力發展，超速前進。

要趁現在跟美國還有一點距離的關鍵時刻，把中國打下去。

要逼中國剎車，不可以超過美國。

3

知道剎車皮吧？

踩剎車時，一定需要這個東西。

對於美國，台灣就是那個剎車皮。

台灣只是剎車皮。

用來阻止中國前進。

但剎車皮是耗材。

時間到了，剎車皮就要淘汰，下來，丟掉。

4

但台灣，對大陸來說，不是棋子，更不是剎車皮。

是自家的地，鐵打的兄弟。

這個差別，就是天堂與地獄。

台灣還杵在美日聯隊裡，忙著做人家的剎車皮。

發傻嗎？

(中時電子報)

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