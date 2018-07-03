冬山創意紅茶調茶競賽 李守宸2連霸

2018年07月03日 13:59 中時 李忠一

李守宸（右）在紅茶中佐以三星蔥，以冒險、挑戰的手法奪得競賽冠軍。（李忠一攝）

為了推廣帶有蜜香味的冬山鄉素馨紅茶，鄉公所廣邀學子今天（3日）舉辦創意紅茶調茶競賽，22名學生中，去年奪冠的聖母醫護管理專科學校學生李守宸，展現精湛的技巧，還佐以三星蔥增加風味，在口感與原創性等評分項目中獲得好評，拿下2連霸的好成績。

冬山鄉公所表示，冬山鄉山麓一帶雨水充沛，濕度充足，各茶區均在500公尺以下，晨霧籠罩、坡度適中，是茶樹生長的最佳環境，宜蘭縣種茶的面積約有150公頃，冬山鄉就有80公頃，是全縣之最，更以好茶聞名。

鄉公所指出，冬山鄉素馨紅茶具有獨特的蜜香味，但因品質佳、價格高，市場中較為少見，在創意紅茶調製競賽中要求必須以素馨紅茶作為基底，盼能推廣素馨紅茶，也能發掘紅茶飲品的潛力與多樣性。

創意紅茶調茶競賽邁入第2屆，公所廣邀縣內各大專院校好手，有22名學生報名參賽，去年奪冠的聖母專科學校餐旅系的李守宸成為賽事中受人矚目的焦點。

評分項目是整體口感占35％、原創性35％、美感20％、安全衛生10％。李守宸的創意紅茶巧妙融合三星蔥、檸檬，搭配木屑的香氣，可喝到素馨茶的茶感，品嘗後也有類似酸梅汁的感覺。

雖然李守宸賽前就被看好奪冠，但獲知2連霸後他坦言：「其實很緊張。」他解釋說，今年嘗試用不同的方式呈現，加上為推廣本地食材，因此決定添加三星蔥，給茶帶來「微妙」的感覺。嘗試挑戰性的作法後奪冠，讓李守宸顯得相當開心。

奪冠的李守宸獲得8000元獎金，第2、3名是由頭城家商學生李羽晴與游承洋獲得，可獲6000元、4000元，另為鼓勵學生參賽，未列前3名者皆可獲1000元的佳作獎金。

(中時 )