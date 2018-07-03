卸任即失業 梅健華笑稱台大校長有缺可以試試看

2018年07月03日 13:58 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天頒授大綬景星勳章給即將卸任的美國在台協會台北辦事處長梅健華，對台大校長因拔管案遲遲喬不定，梅健華幽默的說，他即將失業，「我想蔡總統應該滿樂意幫我牽線，聽說現在台大校長有開缺，我可以試試看」。

梅健華預定7月中旬卸任，美方已宣布新任處長由酈英傑接任，蔡英文今天頒授勳章給梅健華，強調梅健華是台灣最好的朋友，「台灣永遠是你第二個家」。

蔡英文表示，梅健華3年前到任時訂下3個目標，包括與台灣政府培養良好的信任關係，讓台灣人民了解美國是台灣最好的朋友及完成AIT內湖新館，「梅處長都已經做到了」。

她說，在梅健華努力與協助下，台灣與美國一起創造豐碩成果，雙方關係不斷提升，有許多重要進展，包括美國國務院核准國防廠商協助台灣潛艦國造的行銷許可、美國總統川普宣布對台軍售、台灣加入全球入境計畫、及促成多名美國資深官員訪問台灣等。

6月AIT內湖新館落成典禮，她很高興跟梅健華及美方特別指派訪台出席的代表一起見證台美關係歷史時刻，共同展開新篇章。

梅健華開玩笑的說，他一開始並不清楚「大綬景星勳章」是什麼東西，特別上Google查了一下，看到李安、白先勇都有獲得該勳章，越看越興奮，後來發現前處長也有獲贈這個勳章則稍稍澆滅他的興奮之情。

今天的儀式中，包括AIT副處長谷立言（Raymond Greene）、下任處長酈英傑都出席，梅健華幽默的說，雖然谷立言名稱有「綠色（Green）」，但他要澄清AIT絕對沒有特別的政治立場，「或許酈英傑姓名要加個藍色（Blue）會比較公平一點」。

他說，當年他就任時曾表示希望能進一步推動台美關係，原因不是為了零和遊戲，而是認為不管是為了台灣還是美國，這都是正確而且該做的事情。

他說，十多年來他身上背著各種官銜，處長、副處長等等都聽得很膩了，很高興能卸下所有職位，並笑著說其實就是他要失業了，「我想蔡總統應該滿樂意幫我牽線的，聽說現在台大校長有開缺，我可以試試看」。

(工商 )