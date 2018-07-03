台灣白魚復育好 中市水利局食水嵙溪防洪有成

2018年07月03日 14:00 中時 陳世宗

食水嵙溪已恢復過去多樣生態，除原先放流台灣白魚，也發現台灣石賓、馬口鱲、台灣鬚鱲等多達16種魚類物種及部份蝦蟹類。（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局推動「新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程」，並委託清華大學在工程前移置圈養食水嵙溪保育類「台灣白魚」。水利局長周廷彰說，經過調查，護岸工程完工後白魚復育良好，期間歷經豪雨颱風也未再淹水，讓生態保育與防汛減災獲得雙贏。

水利局指出，新社食水嵙溪番社嶺橋到內觀中心前，由於通洪斷面不足，導致水患損壞堤岸急需修復；該局104年8月針對白魚橋至番社嶺約93公尺的橋河段，投入850萬元進行整治工程。該治理河段為二級保育類動物「台灣白魚(學名：臺灣副細鯽)」主要棲地。

周廷彰說，施工前特別委託白冷圳水流域發展協會及清華大學生命科學院團隊，將白魚移置圈養照顧，工程並結合生態保育，設置魚穴、丁埧及石滬等；提供魚蝦棲息躲避的空間，減少天然災害的危害。經歷兩年來調查，溪中台灣白魚不僅繁衍，整個水域生態環境也維持良好。

水利局表示，工程於105年9月完工後，市府重新將台灣白魚放流原棲地，為追蹤放流後數量，持續委託清華大學生命科學系教授曾晴賢辦理台灣白魚及其他原生魚種數量監測。經106年全年按月調查，食水嵙溪的丁壩及石滬工法建置後已形成水草密集的緩流區。

周廷彰強調，食水嵙溪已恢復過去多樣生態，除原先放流的台灣白魚，也發現台灣石賓、馬口鱲、台灣鬚鱲、鯽魚及泥鰍等多達16種魚類物種及部份蝦蟹類；還曾紀錄到體長較小的台灣白魚幼魚，顯示棲地逐漸恢復並具有可繁衍復育的條件。

水利局表示，食水嵙溪整治不僅重視白魚復育，也兼顧民眾生命財產安全及生態環境保護；後續將持續監測白魚及其他原生物種的數量，以工程對生態作為的實際成效，做為後續類似案例的重要參考。

(中時 )