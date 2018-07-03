難民問題達共識 梅克爾執政危機解除

2018年07月03日 14:44 中時 王嘉源

德國執政聯盟姊妹黨「基民盟」和「基社盟」就難民問題出現分裂危機，總理梅克爾2日緊急與基社盟黨魁、內政部長澤霍費爾對談滅火，雙方會面數小時後，終於達成協議，同意會減少進入德國的難民數量，也容許行政單位果斷拒絶沒有機會獲得庇護的人。澤霍費爾因此收回辭職決定。但新的問題變成：基社盟與基民盟達成的協議，聯合政府內的第三個政黨－「社民黨」是否願意配合。

澤霍費爾率領巴伐利亞邦的基社盟，他一直批評梅克爾的難民問題太過包容，並要求更多遣返權力，將難民送回初抵達的歐盟國家，不過他深感未獲黨友支持，於是提出離職，因而在德國政界掀起軒然大波。7月2日清晨到傍晚，包括總理梅克爾與澤霍費爾在內的基民盟和基社盟兩黨高層，在柏林基民盟總部大樓內進行了長時間談判。最後在晚上10時許，兩人分別現身，並表示雙方已達成共識。

根據基民盟與基社盟達成的協議，目前留在德國並於其他歐盟國家申請離民身分的非法移民，將留在德國邊境的收容中心，並安排送他們回到原先抵達的歐洲國家。今次執政聯盟達成共識，令澤霍費爾爭取更嚴格的出入境管制，梅克爾亦可繼續遵守歐盟規定，以及決定實行歐盟國家內自由通行的原則。

據香港東網3日報導，協議中，雙方同意「更好地安排、管理和限制『二次移民』（即先已在其它歐盟國家登記後又前往德國的尋求避難者）」，具體內容包括在德國與奧地利邊境實現新的「邊境治理」，實現將「二次移民」拒之門外；建立若干「中轉中心」，以實現將已在它國登記的難民直接遣送回原登記國。為實現這一點，雙方同意不應採取單邊行動，而應與有關國家簽署協議或遵循一定的原則；如果有關國家拒絕達成直接遣返協議，則將透過德國與奧地利之間的協議在兩國邊境實施遣返。

梅克爾稱這是「真正適當的妥協」。澤霍費爾則表示，雙方達成一致的內容符合他的預期，他將繼續留任內政部長和基社盟主席。德國政府免去了分裂的危機。但新的問題變成：基社盟與基民盟達成的協議，聯合政府內的第三個政黨－社民黨是否願意配合。目前社民黨主席納勒斯（Andrea Nahles）說，在做最後決定之前還有很多要談。雙方3日早上就會開始討論。

(中時 )