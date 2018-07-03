籃球迷慎入！ASICSTIGER 經典街頭戰靴「音符鞋」首次在台開賣

2018年07月03日 14:07 中時 吳奕萱

「音符鞋」別稱來自於大底上醒目的音符圖案。（ASICSTIGER提供）

日本運動潮流品牌ASICSTIGER，推出超人氣復刻經典籃球鞋款「GEL-PTG系列」，聞名自經典籃球漫畫中日本最強高中生的代表性戰靴，經典大底輪廓刻印在每位漫畫迷心中，喚醒大家沉睡已久的熱血籃球魂。台灣地區將於7/6正式開賣。

GEL-PTG系列是1983年ASICS推出的Fabre Point Getter的重製款式，而80年代也正是中華男籃正式返回國際賽事、全民籃球風氣復甦時期；當時Fabre Point Getter精緻的鞋款作工、橡膠外底與柔軟皮革，不僅能快速移動，也兼顧腳部舒適感的設計，在台上市後即受到籃球愛好者的好評與喜愛。

而1990年開始連載的人氣經典籃球漫畫，也將Fabre Point Getter畫上了魔王級角色的腳上，不僅塑造了神級籃球鞋款的制霸風采，也再次成為市場話題。而讓人最為印象深刻的，是籃下躍起與扣籃時，大底上極為搶鏡的音符圖案，也造就「音符鞋」別稱的誕生。

該系列產品將於7月6日於ASICSTIGER台北忠孝SOGO、板橋大遠百、新光南西、新光A11、台南三越，及ASICSTIGER雅虎購物中心旗艦館開始販售；蝦皮商城(7月23日)與台中遠東門市(8月1日)陸續開賣，數量有限，售完為止。

(中時 )