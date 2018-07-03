梅健華搞錯了 教授：台灣開缺教長 不是台大校長

總統蔡英文（右）3日在總統府頒授「大綬景星勳章」給美國在台協會（AIT）台北辦事處長梅健華（左），表彰梅健華對提升台美關係的傑出貢獻。（中央社）

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中時電子報
/綜合報導

AIT處長梅健華即將離任，今（3）日在獲頒勳章場合向蔡英文總統開玩笑自薦，卸下美國官職後即失業，他也許可嘗試開缺的台大校長一職。對此，台大醫學院教授王明鉅說，梅處長搞錯了，其實台灣的教育部長比較適合他，因為台大校長沒開缺，是教育部不發聘給合法選出的校長，反倒懸缺月餘的教育部長，被點名的繼任人選全都否認。

梅健華被形容為最接地氣的AIT處長，蔡英文總統今頒授梅健華「大綬景星勳章」，表彰他對台美關係的貢獻。蔡英文肯定他的付出，還說「台灣永遠是你第二個家，歡迎你回來走走。」

梅健華開玩笑表示，這十年來背著各種官銜，處長、副處長，都聽的很膩了，其實他現在就是失業了，「我想蔡總統這邊應該是蠻樂意幫我牽線，聽說最近台大校長這邊有開缺，也許我能試試看。」

對於梅健華開玩笑要找頭路，台大醫學教授王明鉅臉書貼文表示，梅處長，您弄錯了，「開缺的不是台大校長，是台灣的教育部長。」

王明鉅指出，台大校長沒鵲開缺，下一任的台大校長早就選出來了，只是無權決定校長人選的教育部，硬是要違法弄權，不發聘書給被一切符合法定程序選出來的校長。

至於目前開缺中的教育部長職務，王明鉅說，被點到的每一個可能繼任人選，全部都否認。看來看去，台灣的教育部長最適合梅健華了。他並說，台灣政府台灣政府這麼喜歡他，以他的美國通身分，又可讓台灣整個教育體系和美國完全接軌，他建議梅健華，台灣的教育部長才是他最適才適所的位置。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅醫師臉書

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