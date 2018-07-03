彰縣豪雨轟炸 90歲嬤疑淹水跌倒釀不幸

彰化縣2日下午豪雨埔鹽鄉好修村淹水，1名90歲老婦家中倒，眾人將她抱出家門涉水送上救護車。（鐘武達翻攝）

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彰化縣2日遭豪雨連續轟炸12小時，降雨量冠全台的埔鹽鄉傳出不幸有高齡90歲阿嬤疑因在淹水的家中跌倒昏迷送醫不治，參與搶救的鄉民代表會主席許文萍很難過，沒能及時救出阿嬤的孫子何佳謁則很自責，強忍悲痛說，希望政府改善排水系統，不要讓悲劇再發生了。

34歲的何佳謁說，他與阿嬤、太太同好修村老家平房，女兒住太太娘家。豪雨當天，他與太太上班，只有阿嬤在家，中午見雨勢不停曾打電話回家，當時阿嬤說「慢慢在淹水了」，沒想到竟是與阿嬤最後的對話。

埔鹽90歲阿嬤疑因淹水跌倒釀不幸。

何佳謁表示，阿嬤身體算健康，但他還是放心不下，午餐後便向公司告假，不料下午2點半回到家，發現客廳已被水淹到小腿肚，阿嬤則側躺在水中，有心跳，但沒有意識。

卡緊救人啦！住在何家隔壁的代表會主席許文萍與左鄰右舍聽到何佳謁的呼救紛紛趕來協助，當時道路淹水，救護車無法開到門口，許文萍二話不說，帶著眾人又背又抱一路跌跌撞撞涉水徒步50公尺才將阿嬤抬上救護車並送往彰濱秀傳醫院急救，不過，經過搶救無效，下午5點30左右宣告回天乏術。

何佳謁說，許文萍與鄰居阿伯們搶救阿嬤時，有人數度跌倒，甚至有人被割傷腳，讓他很感動。許文萍則在何佳謁告知不幸消息時，難過又自責說「為什麼沒能早一點把老人家救出」。

針對這起疑是豪雨釀成的悲劇，縣府得知後已指示社會處派員到何家關懷及慰問。

(中時 )

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