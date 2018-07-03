大群館被認定違規 葉元之批北市府：遇到選舉就轉彎

國民黨雙北議員參選人齊轟柯市府，為自己的政治利益考量，把21年來合法使用的大群管打成違規。（陳燕珩攝）

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國民黨雙北議員參選人呼籲柯市府，盡快提出明確解方，不要損害學生權益。（陳燕珩攝）

文化大學大群館學生宿舍爭議鬧得沸沸揚揚，北市都發局今認定大群館違規作為寄宿住宅使用。國民黨新北市議員參選人葉元之怒批，大群館過去21年都合法使用，市府也早知道該處是學生宿舍，現在遇到選舉就改稱違規，根本是為自己政治利益考量。

葉元之指出，市府上午發出新聞稿稱大群館違規使用，但講得不清不楚，簡直是無字天書，現在文大跟學生無所適從，大家很徬徨，不知道未來能否繼續居住。

他強調，大群館過去21年都被認定合法使用，都發局2013年曾因議員檢舉而發文給又昱公司，認為大群館屬於集合住宅，至於使用型態得否租賃給學生或他人居住，不屬於土管管轄範圍，柯市府每2年的公安稽查，也明確寫大群管是學生宿舍，既然早就知道是學生宿舍，為何到了要選舉才突然變違規使用？

葉元之呼籲，市府要改變認定可以，但請站在學生立場考量，告訴他們後續怎麼做，若學生最後真的無處可住，「請認清民進黨的嘴臉，尤其是王威中議員。」

文大校友、國民黨北市議員參選人李明賢抨擊，柯文哲是為選舉利益，淪為民進黨政治劊子手，雙方聯手起來作賤文大學生。他說，很多中南部學生抽到宿舍終於能放心，現在卻可能沒宿舍可住，就因為不是台北選民就不管他們死活嗎？

國民黨北市議員參選人張斯綱則認為，柯文哲稱又昱公司直接租給學生就合法，這是在推卸責任，若房東不是文大，大群館沒有教官巡邏，會面臨居住安全和後續租金調漲等問題，市府此舉是在撇清自己跟文大的責任，這是很狡猾的說法。

(中時 )

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