職場有愛無礙！中市勞工局助生命女鬥士一臂之力

小瑄（中）在「茶湯會」當行政助理，負責公司各部門資料整合，家人樂見她能重新走出人生路，同事也佩服她的堅毅勇敢。（盧金足攝）

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台中市政府勞工局運用職務再設計服務，提供小瑄職場專用電動輪椅，「茶湯會」雇主貼心配合改裝無障礙廁所，在電梯處設置停車格，方便停放電動輪椅並充電。（盧金足攝）

「坐輪椅一樣出國旅行、聽音樂會，活得比誰都起勁！」30歲小瑄，6年前無徵兆小腦出血，昏迷多日路差點成植物人，努力復健後以輪椅代步，還找到在「茶湯會」當行政助理的工作，台中市府勞工局運用職務再設計服務，提供職場專用電動輪椅，雇主貼心配合改裝無障礙廁所，在電梯處設置停車格，方便停放電動輪椅並充電，她樂觀的說，活著就有希望，不能對不起「重生」的自己。

台中市府勞工局長黃荷婷表示，多一點用心，就能為身心障礙者打造一個無障礙環境，協助他們穩定就業，呼籲更多企業共同營造友善職場環境，運用職務再設計協助身心障礙者排除職場障礙，給予他們更多就業機會。

6年前正值青春年華的小瑄，因為無徵兆小腦出血昏迷多日，經搶救甦醒後，不畏運動失調及雙眼失焦的後遺症，重返學校完成學業，並當志工鼓勵病友，活得更起勁。

小瑄憶起人生遽變，忍不住紅了眼眶說，「什麼都沒了！」就讀文化資產維護研究所時，滿腔熱血上山下海協助社區規畫發展，她還努力取得領隊、導遊及電腦資訊等證照，餘暇鑽研傳統技藝，生活充實又精彩。

但燦爛人生，在倒下那剎那，一切歸零，協助小瑄的台中市府勞工局人員林建廷表示，小瑄就讀研究所時，有天外出購物突然暈眩，昏倒前使盡最後的力量，拜託店員幫她叫救護車後，就不省人事。

8天後小瑄醒來，人生已經變成黑白，嚴重時，小瑄全身癱瘓不能動彈，靠呼吸器生存，甦醒過來後，醫師告訴媽媽「小瑄很幸運」，通常這種狀況可能就是成植物人。

小瑄慶幸還活著，更珍惜生命，休學3年期間，媽媽辭掉工作陪她就醫復健，憑著堅強意志，恢復良好，盡管仍有行動不便、右手無力及眼睛對焦不良等後遺症，仍排除困難，返校完成碩士學位，當志工鼓勵病友及弱勢。

現在順利進入職場，在茶湯會當行政助理，負責公司各部門資料整合，家人樂見她能重新走出人生路，但媽媽憂心小瑄行動不便，職場樓層多，手動輪椅代步很吃力。

黃荷婷表示，勞工局運用職務再設計服務，提供職場專用的電動輪椅，與茶湯會周到的設想與設施，提升小瑄於職場的便利與安全性，讓小瑄媽媽感謝又感動的說「足甘心！」

(中時 )

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