水痘疫苗打一劑保護力84％ 非終身免疫

調查發現，近3成父母相信水痘治療偏方，甚至將薑或鹽巴、醋、茶葉等放入洗澡水給小孩泡澡以為可治療水痘，結果適得其反。（照片／魏怡嘉攝）

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根據調查指出，67％父母認為只要長過一次水痘就能夠終生免疫，但外研究追蹤約一千名16歲以下的兒童施打一劑疫苗之後的第二年至第八年，疫苗平均有效性只剩84％，醫師表示，一劑水痘疫苗防護力會隨時間減少，仍有16％的突破性感染發生風險，由於年紀愈大感染水痘易併發肺炎及腦炎等重症，建議4~6歲追加第2劑水痘疫苗，可有足夠保護力至終身。

今年水痘疫情更勝往年，根據疾管署近期統計，累計至第26週水痘併發症通報病例已達23人，逼近去年總人數31人，甚至已經超過傳染病預警值，且4月22日至4月28日期間水痘就診人次已高達873人次，為去年同時期的1.35倍。

長庚兒童感染科主任陳志榮教授指出，水痘好發於學齡前兒童，由於潛伏期症狀包含發燒、腹痛、肌肉關節酸痛，許多父母會以為孩子只是一般發燒，直到長出水痘才會驚覺是感染水痘病毒，由於水痘在出疹前1~2天到水痘結痂為止，這段期間屬於高度傳染期，若家裡有其他小孩恐怕也容易傳染到水痘。

陳志榮指出，台灣在公費接種政策實施前，有60％孩童在小學之前就會感染水痘，所幸台灣自2004年將水痘疫苗納入常規施打後，發生人數便逐年下降，但根據國外研究，兒童施打第一劑疫苗後的保護力僅有84％，若以2017年為例，19萬個新生兒在接種疫苗後，約有3萬個幼童可能發生突破性感染。

台大小兒部主任黃立民教授表示，感染過水痘後即便痊癒，病毒會終生潛伏體內，一旦免疫下降，有約30％的人會引發帶狀疱疹。建議家長可在孩童1歲接種公費一劑水痘疫苗後的三個月後、或4到6歲上小學前，依醫囑追加施打第2劑水痘疫苗，但由於第二劑水痘疫苗政府沒有公費，民眾需自費1800元左右。

另一項針對國內父母對水痘錯誤迷思調查發現，近5成的家長認為水痘越早感染越好，近3成父母仍相信水痘治療偏方，例如在長水痘期間不碰水、用醫療用酒精擦拭身體、使用居家常見藥膏塗抹在水痘等方式即可治療水痘，甚至仍有父母相信把薑或鹽巴、醋、蘇打粉等放入洗澡水給小孩泡澡即可治療水痘，少部分父母甚至認為敷楝葉、塗抹生蜂蜜等方式可以減緩水痘不適。

陳志榮教授指出，這些錯誤的迷思易引發蜂窩性組織炎及日後留下疤痕，呼籲家長不應使用偏方治療或照護水痘，應為孩童修剪指甲、為孩童穿著平滑衣服及做好居家隔離約5天時間三準則，即可做好照護。

(中時 )

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