綠營用侯房事打選戰 阿扁：當年謝長廷打「郝宅」輸17 萬票

2018年07月03日 14:53 中時 曾薏蘋

前總統陳水扁今在「新勇哥物語」提到，綠營在新北市長主攻侯友宜的「房事」是否為正確打法？陳水扁化身的勇哥認為，不要忘了12年前，2006年台北市長選舉，謝長廷就是主打「郝宅」的，最後輸了17萬票！

此外，也提到「中華民國保衛戰」&「兩岸一家親」；阿扁也說，但市長選舉不過是地方選舉，市長不能也不會宣布「台灣獨立」。選民相信過去市長不能，未來市長也不會。所以將市長選舉升高為國家認同的統獨之爭，是非常不明智的。過去趙少康的統獨操作最後失敗收場，如今對柯文哲「兩岸一家親」的抹紅戰法會成功嗎？

阿扁說，趙少康說阿扁代表著是「台灣共和國」，如果阿扁當選市長，一定會宣布「台灣獨立」，則中華民國就會滅亡。

阿扁表示，趙少康在1994年台北市長選戰主軸，就是「中華民國保衛戰」與「新秩序」。阿扁在電視辯論時回稱「有這麼嚴重嗎？」趙少康如願守住「保衛中華民國」的30%基本盤，卻也輸掉市長寶座。

新勇哥物語全文：

—「中華民國保衛戰」&「兩岸一家親」

勇弟：看了《維基百科》有這麼一段跟24年前19994年台北市長選舉有關的文字—“1993年8月10日，「新國民黨連線」脫離國民黨自組新黨。趙少康因曾在各級選舉中具有其強大的魅力與號召力，擔任第一屆新黨全國委員會召集人。在1994年台北市長選舉中，趙少康以新黨黨內巨星之姿，參選臺北市長，對手是國民黨的現任市長黃大洲與民主進步黨知名立委陳水扁。主打「中華民國保衛戰」、新秩序，並將市長選舉拉高到「國家認同」層級。雖然在激烈的選戰過程中，趙少康與陳水扁的民調差距經常在兩個百分點左右，而且互為輸贏。但在最後關頭據傳李登輝曾下令基層「棄黃保陳」，也就是勸選民由黃大洲改投陳水扁，導致陳水扁勝選（但事後並無證明李登輝下令棄保的證據），在關鍵時刻，情治單位亦傳出「棄黃保趙」耳語。這也是中華民國選舉史上，第一次因為國民黨分裂而由民進黨候選人當選的事件，也是棄保效應顯著的一次選戰。”

勇弟：請問勇哥當年的事實真相又如何？

勇哥：首先、24年前的台北市長選舉，並沒有所謂李登輝總統兼黨主席下令「棄黃保陳」的事證，有的是情治單位「棄黃保趙」的操作，只是沒有成功而已！其次、選前有個趙少康與阿扁私下在一起的場合，兩人都同意市長選舉結果，輸贏頂多3、5%，換成選票3、5萬。投票結果則差13%、19萬。第三、趙少康在1994年台北市長選戰主軸，就是「中華民國保衛戰」與「新秩序」。阿扁在電視辯論時回稱「有這麼嚴重嗎？」趙少康如願守住「保衛中華民國」的30%基本盤，卻也輸掉市長寶座。

勇弟：趙少康是怎樣主打「中華民國保衛戰」的？

勇哥：趙少康說阿扁代表著是「台灣共和國」，如果阿扁當選市長，一定會宣布「台灣獨立」，則中華民國就會滅亡。但市長選舉不過是地方選舉，市長不能也不會宣布「台灣獨立」。選民相信過去市長不能，未來市長也不會。所以將市長選舉升高為國家認同的統獨之爭，是非常不明智的。過去趙少康的統獨操作最後失敗收場，如今對柯文哲「兩岸一家親」的抹紅戰法會成功嗎？

勇弟：那麼綠營在新北市長主攻侯友宜的「房事」應該是正確打法囉？

勇哥：不要忘了12年前，2006年台北市長選舉，謝長廷就是主打「郝宅」的，最後輸了17萬票！

(中時 )