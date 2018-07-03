揪感心！自小客沒油熄火 警快車道推車排除危險

自小客車沒油受困快車道，清水員警協助推車獲民眾大讚揪甘心！（陳淑娥翻攝）

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中時

47歲黃姓男子日前晚上駕車行經台灣大道7段時，車子突然沒油熄火，黃男四處打電話求助但無果，清水警分局巡邏員警在對向發現該車，二話不說在快車道幫忙推車至路邊排除危險，黃男心中頓時湧入一股暖流，非常感謝員警的協助。

警方指出，黃男6月29日晚間9時許下班後，開車返回市區，行經沙鹿區台灣大道7段過靜宜大學門口的上坡路段，車子突然熄火，黃男驚覺没油趕緊開啓警示燈，同時打電話向妻子求助無果，由於該路段是上坡，黃一人無法推動車輛，只好在原地持續打電話求助。

明秀派出所長張鎧倫、警員高振祐、劉佳竺及實習生蘇賢稼等員執行巡邏勤務，經過該路口對向時，實習生蘇員發現黃男車輛停於路中，警方立刻將巡邏車開至故障車輛後方，並開啟警示燈協助他擋車。

警方發現黃雖開啓警示燈，但該路段為上坡路段，車流大、車速快，且夜晚視線不佳，為維護用路人安全，高、蘇等員警二話不說，使出吃奶力徒手推車150公尺遠，將車輛推至台灣大道與晉文路口路邊停放。

黃男表示，當時車輛没油熄火，又聯絡不上妻子，自己一人無法推動車輛，過往車輛車速又快，當下感覺自己真的處境危險又無助，看到警方到場時，又協助將車輛推到路邊，心中一股暖流突湧上，感覺在台灣有警察真好！

(中時 )

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