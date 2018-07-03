逃過重大車禍、遇電視靈異 小燈泡爸感應：她在保護我

2018年07月03日 15:00 中時電子報 林郁庭

3歲女童「小燈泡」命案，高院今二審宣判，兇手王景玉依殺人罪判處無期徒刑，再度逃過死刑。高院審理期間，小燈泡的父親劉大經決定發出聲明表示希望王景玉判死，委任律師丁穩勝透露，其實還有段看似神奇「感應」到小燈泡的經歷。

高院審理期間，凶手王景玉向小燈泡的父母劉大經、王婉諭道歉，但未獲對方理睬，劉大經希望法官將凶手判死，也不接受凶手的道歉，小燈泡家屬的委任律師丁穩勝，曾在《公視新聞中心》撰寫文章「小燈泡爸爸教我的事」，提到劉爸爸這段時間的心裡路程。

丁穩勝透露，一向客氣和善的小燈泡爸爸，在最後開庭前幾日與他的討論中，娓娓道出案發至今的心情，是近八百天的心理悲痛與折磨，面對被告在受治療之後的無感與無愧，他已決意向合議庭求判死刑。

之後，五月底小燈泡爸爸到美國出差前，發生了一起嚴重的車禍，完全是靠安全氣囊才救回一命。但是，當他到了美國，抵達至下榻飯店後，卻又發生房內電視不斷聲音忽大忽小、任意轉台的異常故障狀況，不禁讓小燈泡爸爸心中突然閃過一個念頭：「會不會從車禍卻安全逃生到電視靈異事件，都是小燈泡還在保護自己？」說也奇怪，一有這念頭之後，電視故障狀況立即解除，甚至接連後續幾天就再也未發生故障了。

不過，丁穩勝說，小燈泡爸爸坦白，直至那刻起，「他放不下小燈泡，就像他說的，那天起，他以及家人，各自有一部分隨著小燈泡永遠死去了」。這也讓丁穩勝了解到，社會中有倡議司法改革與社會安全的團體或個人，有心無心地把司改的期待落在他們（指小燈泡家屬）的反應上面，但是「對他們來說，這些問題與擬答對一個痛失愛女的承平家庭來說，實在是太沉重、太沉重了」。

(中時電子報)