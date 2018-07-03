沐浴乳香味超過3分鐘不散？專家：該換了！

2018年07月03日 15:12 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

夏天臭汗淋漓，很多人會用香水、沐浴用品、爽身噴霧等，保持身上的清爽香味，但香味往往暗藏危機。

香味最令人擔心的是「持久不散」。包括香水、化妝品、保養品、沐浴乳、清潔劑裡，都有可能添加用以定香的鄰苯二甲酸酯，它能讓香味持久，但它也是一種環境荷爾蒙，可能經由皮膚吸收，長期使用、小劑量慢性累積也可能造成危害，恐影響兒童的生殖器官發育，並與某些癌症如乳癌、子宮內膜癌等有關。此外，鄰苯二甲酸酯類也容易造成兒童過敏及成人發生代謝症候群，例如肥胖。

●對策1：保持通風，飄香3分鐘不散就換掉

林杰樑醫師生前就訂了一些香味規矩。購買沐浴乳、洗髮精等身體清潔或保養用品時，首要就是看標示，確定是無香味，或是定香劑使用愈少的愈好。買回家使用時，務必將門窗或抽風機打開。還有，如果洗完澡，將抽風機及窗戶打開，3分鐘以上香味縈繞不散，下次就換個牌子。

●對策2：購買無香味皂基，取代洗髮沐浴品

習慣身上有香味的人，或許可選擇香味較淡的身體香氛用品，是相對安全的。

現在市面上許多標榜使用天然香料成分、或手工皂，不見得比較安全，香味太重仍擔心藏隱憂。如果使用後發現味道久久不散，還是建議更換。還是提醒不需一味追求香味，只要乾淨，就不需用香味掩蓋臭味。像我家就直接去買皂基回來，放在室溫下退鹼後，取代沐浴乳及洗髮精。

●對策3：香水拿高朝上噴，讓味道自然灑落

英國有句諺語：「女人的香水，其實是男人精子的殺手。」香水噴得太濃、太香，對自己、對旁人都會造成困擾。

很多人噴香水可能是直接往頸子、手腕上噴。事實上，正確且安全的噴法是：將香水拿高，往上噴，然後走過去，讓香水自然落下在身上，這樣皮膚接觸不會太多，香味量也較適切，較不易造成他人困擾。止汗劑或爽身噴霧也不建議直接噴。噴時應低於口鼻的高度，由上往下噴，最好能把臉轉開，才不致有吸入化學成分的風險。

●對策4：卸除指甲油後，再用肥皂水洗一遍

許多愛美女性也難以抗拒指甲油。到了夏天，不只手指，穿著漂亮涼鞋亮相的腳趾頭，最好也塗上一點顏色才不孤單。成年女性之外，就連小女孩也愛擦指甲油。今年2月食藥署公布化妝品抽驗結果，21件不合格產品中，指甲油就佔16件，甲醛、鉛超標。

這些成分都對人體有害。指甲油中的甲醛有致癌疑慮，鉛有神經毒性、腎毒性，會造成心血管疾病與兒童智力下降、腦部退化。最令人擔憂的，莫過於夜市小店販售的、沒有明確標示的指甲油，完全無法了解接觸到哪些有害物質。

因此，孕婦、小孩並不建議擦指甲油。如果有在煮飯的媽媽，建議煮飯時戴手套，避免清洗落入食物中。卸指甲油時務必卸乾淨，去光水用完後最好能再用肥皂洗1遍，會比較安全。

●對策5：夏季車內飆高溫，避免懸掛香氛袋

除了身體的香氛產品，也愈來愈多人使用精油蠟燭、擴香、香氛袋等。臥室放個擴香，衣櫃裡掛個香氛袋，泡澡時點個精油蠟燭，似乎聞到這些薰衣草、柑橘香味，心情就能愉悅起來。

使用室內香氛關鍵點就在保持通風。成功大學與台大公衛所的研究都曾發現，使用這類薰香產品時，室內一氧化碳和二氧化碳的濃度飆高，懸浮微粒也增加，反而影響空氣品質。如果精油飄散的氣體與空氣中的臭氧結合，還會產生甲醛等二次污染物，容易引發頭暈、頭痛及身體不適。

林杰樑醫師過去也曾在一些蠟燭的燭蕊中驗出高濃度的鉛，有病患長期暴露造成痛風及高血壓的案例。因此家中使用這類香氛產品時，切忌點著入睡，並且要打開門窗保持通風，是比較安全的做法。

還要提醒的是，夏天車內最好不要懸掛香氛袋。溫度升高會產生一些負面影響。尤其香氛產品來源多，標示往往不明確，容易造成傷害。

偶爾噴點香味能增進生活情趣，放鬆心情，但使用的大原則就是少量使用、保持通風，才不會適得其反。

（文／譚敦慈、楊心怡文字整理）

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(中時電子報)