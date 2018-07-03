重大違法！吳茂昆持東華專利設公司 監院全員通過彈劾

2018年07月03日 15:21 中時電子報 鄭舲 、 林郁庭 中時/

前教育部長長吳茂昆日前遭爆任職東華大學校長期間，未經學校同意拿學校專利到美國開設師沛恩生技公司，監察委員高鳳仙、楊美鈴因此提案彈劾。監察院今天審查吳茂昆的彈劾案，最終以13票成立票全票通過彈劾，全案移送公務員懲戒委員會。

監委指出，吳茂昆於2015年8月18日向美國加州州務卿申請設立為美國師沛恩有限責任公司，於同年9月2日經核准設立。吳茂昆為該公司執行業務股東，負有管理權限，並實際參與公司委託申請專利事務，該公司資本總額為1000美元，吳茂昆應出資200美元，占總資本20%，違反公務員服務法第13條第1項規定。

監委表示，吳茂昆未經國立東華大學授權或同意，以校長名義於2015年8月25日將該校綬草醫藥應用專利之美國臨時申請案及我國專利申請案讓與美國師沛恩公司，並於同年9月2日以該公司名義提出專利合作條約國際申請案，侵害東華大學專利權。

監委也指出，吳茂昆自己申請東華大學就美國發明專利申請勞務採購案動支經費新台幣80萬元，並由本人親自核准，使東華大學因不知吳茂昆是以公司名義申請，而於2016年3月15日匯款新台幣76萬6952元（23340美元）給WSGR專利事務所，已違反公務員服務法第6條及公職人員利益衝突迴避法第6條、第7條等有關公職人員知有利益衝突之情事者應即自行迴避，及不得假借職務上之權力、機會或方法圖其本人或關係人之利益等規定，違失行為事證明確，情節重大，爰依法提案彈劾。

(中時電子報)