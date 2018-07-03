美國商會籲推取消訂房不退款房價 觀光局：正研擬修法

2018年07月03日 15:40 中時 王思慧

美國商會旅遊與觀光委員會在2018年度的白皮書中，呼籲觀光局應該允許旅館業者推出「取消訂房可不退款」房價，認為旅館業為降低空房率，會很樂意提供折扣給「願意接受不退款的房客」。觀光局表示，正研議修法，會參考國際慣例，前提是旅宿業者一定要明確告知規定，保障消費者權益。

美國商會指出，不退款的訂房價格，大部分會比取消訂房可退款的房價低許多，除了吸引旅客願意訂房，也讓旅宿業者雖然以優惠價格給旅客，不過可減少空房數。現在網路訂房平台，很多都用這手法，讓民眾訂到優惠價格，取消不退款，是時代的趨勢。

現行「個別旅客直接訂房定型化契約應記載及不得記載事項」，規定旅宿業者預收約定房價總金額者，須依比例退還預收約定房價總金額，旅客解約通知於預定住宿日前第三日以前到達者，業者應退還全額；前第一日至第二日到達者，則應退還50％；直到預定住宿日當日未到達或未解約，業者可不退還預收金額。

觀光局旅宿組長陳瓊華表示，有收到美國商會的建議，也了解這是國際趨勢及慣例，因此已著手修訂「個別旅客直接訂房定型化契約應記載及不得記載事項」，不過為了保障旅客權益，一定會要求旅宿業者確實告知消費者，以優惠價格訂房後取消可不退還金額，可能以書面簽章或是其他方式，讓旅客明確了解，以免後續產生糾紛。

至於何時會通過，陳瓊華說，正在修訂中，不確定時程，最近應會修完並公告。

(中時 )