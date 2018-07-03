疾管署今公布：一名出生16天新生兒染腸病毒不幸死亡

2018年07月03日 16:15 中時 魏怡嘉

又有一新生兒染腸病毒併發重症死亡，疾管署今天公布上周新增2例腸病毒重病，分別為北部新生女嬰及東部2歲男童，均感染伊科11型腸病毒，其中北部個案出生後3天發病，因陸續出現心跳加速、急性肝炎及心肌炎等重症，轉醫學中心治療，仍不幸於發病後2周過世；另1名東部個案5月下旬因發燒、熱痙攣等症狀就醫並收治住院並轉至加護病房，所幸經治療後症狀改善已出院。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上周國內腸病毒門急診就診人次共12378，較前一周上升，疫情仍處流行期。今年累計18例腸病毒併發重症病例，其中8例為新生兒，其中4例死亡；感染型別分別為伊科病毒11型8例，克沙奇A4型、克沙奇B1型及腸病毒71型各2例，克沙奇A9型、克沙奇A16型、克沙奇B2型及克沙奇B3型各1例。

劉定萍指出，近四周社區腸病毒檢出型別以伊科病毒11型為多；另今年已出現31例腸病毒71型散發個案，顯示社區中持續有腸病毒71型活動，將持續監測疫情及流行病毒變化。

有鑒於新生兒感染腸病毒後病情常較為嚴重，全國各縣市政府衛生局已於6月份完成轄區醫療院所及產後護理機構的腸病毒感染管制無預警查核，抽查之166家產後護理機構中，15項查核項目均符合的機構共149家、占89.8％；而在15項查核項目中，不符合率最高為人員未能正確配製漂白水濃度、占4.2％，其次為未加強訪客管理、占3.0％及隔離空間設置未符合感染管制原則、占3.0％；查有不符合項目的機構共有17家，已有13家完成複查，均已改善，其餘4家須於初查後1週內完成複查，複查仍不合格者最重可處以停業處分。

疾管署副署長羅一鈞表示，成人感染腸病毒通常症狀較不明顯，容易因疏於防護而傳染給嬰幼兒，請民眾工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，準媽媽們懷孕期間應注意個人衛生，產前14天至分娩後如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師。

(中時 )