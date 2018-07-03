勞動基金5月轉正 下半年國際局勢動盪波動恐大

2018年07月03日 16:51 中時 李宜秦

勞動部勞動基金運用局今日召開例行業務說明，截至今年五月底，整體勞動基金規模為3兆7994億元，今年收益數為325.5億元。未來因國際情勢影響，整體金融市場動盪，基金局預估下半年波動較大，投資傾向保守，將審慎以對。

勞動基金在今年1月到4月因受川普貿易政策、北韓政治與歐洲選舉等影響，使整體金融市場波動大，四個月下來虧損值達141億元，平均收益率為0.41，直到5月終於轉正。

根據基金會公佈最新勞動基金運用情況資料顯示，新制勞退基金規模為2兆269億元，舊制勞退基金規模為9079億元，勞保基金規模為7205億元，就保基金規模為1205億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為127億元。

新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為0.91%、1.57%、0.14%、0.90%、0.39%及0.60%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金 規模為2981億元，收益數為10.3億元，收益率為0.36%。

目前全球經濟及企業利潤持續穩健成長，但仍持續觀察全球各主要央行貨幣政策正常或時程、貿易保護主義興起及地緣政治風險等不確定因素對全球經貿之影響。

基金局副局長劉麗茹表示雖然5月因受台股與台幣貶值影響，收益較好，但下半年匯率、利率、通膨充滿不確定性，波動可能較大，將分散基金風險，審慎以對。

(中時 )