指考高階印刷獲好評 大考中心：學測有空間就行

2018年07月03日 16:27 旺報 簡立欣

今年指考生物科和地理科考卷首次採用了雷射灰階印刷，紙質也不同，提供更多圖表細節，好評連連；不過大考中心主任劉孟奇表示，如果學測也要比照的話，最大問題是找到空間擺雷射印表機。「我們精算過，假設入闈時間13天不變，若有擺48台機器的空間，就能讓所有試卷都採雷射印刷，印刷費僅多900萬！」

大學指考3日下午舉行出闈記者會，劉孟奇先是特別感謝台電為防止天熱跳電，動員800人協助穩定供電，並派員進駐47考場應變。他並感謝台鐵、三航空公司及警政署以「運鈔規格」協助運送試卷，海巡署協助離島試卷運送，北捷和高捷加開班次等。

提到此次創舉雷射印刷，劉孟奇算了一筆帳：生物、地理兩科各有1頁A3雷射印刷，以2台雷射印表機總共印刷16小時計，增加成本約55萬元，增加入闈天數1天，總入闈天數13天。

由於目前闈場空間及設備已經飽和，80人和印刷機、試卷擠在地下室。如果條件不變，學測應考人數約12萬比指考人數多了2倍多，社會自然科各1頁A3雷射印刷，入闈天數要增為19天，估計花270萬；如果全部科目所有頁數都用雷射印刷，要花2400萬、入闈93天！

劉孟奇說，問題不是沒辦法解決，假設找到空間做專門放印刷機的闈場，且維持入闈天數13天，只要有6台放雷射印表機的空間，就可以社會、自然各印1頁，僅多花100萬（不含場地租金）。

劉孟奇表示，雷射印刷考卷看似小事，卻影響整個高中教學，及未來實施的新課綱和素養教育。「不然高中老師也會覺得很挫折，為何上課、校內考試都可以用雷射印刷試卷出某些考題，偏偏大考就是不行？」他表示會跟教育部持續反映、爭取：「因為今年已經做過，我們知道我們需要甚麼，只要空間可以解決 我們就可以逐步進行。」

(旺報 )