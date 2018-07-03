印太角力！澳前貿易部長：美遏制中國是徒勞

2018年07月03日 16:16 中時電子報 蔡萱

面對近年來中國大陸在太平洋的影響力逐漸增加，被夾在盟友美國以及最大貿易夥但中國之間的澳洲該怎麼處理與兩國關係成為首要議題。澳洲前貿易部長羅布（Andrew Robb）就在近日表示，澳洲正在因為中美的鬥爭而受到傷害，而美國遏制中國的努力是「徒勞無功且適得其反的」，他也認為澳洲應該獨立於兩大國，發揮自己的影響力。

曾長期擔任自由黨議員的羅布2日在澳洲礦業委員會（MCA）年度晚宴上表示，中國和印度都將重新成為亞洲的主要參與者，並將在21世紀與美國分享權力。

羅布也說：「不幸的是，美國似乎還沒有接受這個不可避免的事實，美國兩黨都在不斷的遏制中國。在我看來，這是一種徒勞的、適得其反的做法」。

面對如今中美的貿易糾紛，羅布也稱對中美的鬥爭如今正在傷害澳洲。對澳洲經濟最大的風險是沒有處理好與中國和印度分享權力的過程。

羅布也稱美國和中國「權力分享」是印度洋-太平洋地區的「最大機遇，也會是最大威脅」，歷史顯示權力分享可能充滿衝突，但「衝突並非不可避免」。

他也稱，「簡單結論是，來自中國的需求正在出乎預料、前所未有地增加，推動了礦業的繁榮發展。如果澳洲處理正確，中國和印太地區其他國家的需求將會持續增長幾十年。」

澳洲如今擔心中美貿易戰將會引響國內經濟，同時由澳洲總理滕博爾所領導的政府也正在安撫中國，關於上周才通過了外國干預法回對其造成的影響

(中時電子報)