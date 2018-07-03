世足》西野朗扛責：輸球彷彿世界停了

2018年07月03日 16:29 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

「我告訴球員，去沖個澡吧！大家都因為比賽結局呆若木雞，只是站在那兒什麼事也做不了。」

2018俄羅斯世足賽16強戰，「藍武士」日本在下半場第74分鐘和傷停補時接連被「歐洲紅魔」比利時進球，2：3遭到逆轉，和隊史第一次踢進世足8強的紀錄擦身而過。

當比賽哨音響起時，日本隊所有人失落的心情全寫在臉上，球員們動也不動地站著，彷彿他們的世界停止轉動，西野朗緩緩告訴大家，去沖個澡收拾心情吧，但在記者會上，他仍然還沒走出沮喪的心情，「我很不想承認，但我們確實面對了一場悲劇，也必須接受輸球、淘汰的事實，我覺得被徹底擊垮、非常失望。」

「球員們展現出最好的一面，踢了場出色的比賽，我們的目標就是要晉級8強，所以我無法把踢進16強視為成功的表現。」西野朗這麼說，「我們不只要拿出好表現，更要全力拿下勝利，全隊只想贏球，也具備足以抗衡比利時的能力，我真的相信世界排名第61的日本也能擊敗世界第3的比利時。」

日本隊在俄羅斯世足賽開踢前兩個月撤換國家隊總教練，西野朗臨危受命，賽後他一間扛起輸球責任，「當比利時進球時，我質疑自己是否掌握了比賽，也覺得輸球應該責備我而不是球員，我責罵自己，質疑我的戰略是否哪裡出錯了。」

「我要求球員擁有和過去日本隊不一樣的心理素質，這點我們確實成功做到了，但技術上、力量上還缺乏些什麼。」

(中時電子報)