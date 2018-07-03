女子持毒昏厥送醫不治 原因未定期洗腎引敗血

46歲陳姓女子日前持毒被高市警方查獲，不料，女子被帶回派出所等候問訊時，突昏厥倒地，救護車緊急將人送醫，隔天仍不治死亡；警事後查出，陳女是洗腎病患，因沒定期洗腎，導致身體狀況不佳引發敗血致死。 （劉宥廷翻攝）

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46歲陳姓女子日前持毒被高市警方查獲，不料，女子被帶回派出所等候問訊時，突昏厥倒地，救護車緊急將人送醫，隔天仍不治死亡；警事後查出，陳女是洗腎病患，因沒定期洗腎，導致身體狀況不佳引發敗血致死。家屬得知噩耗，雖難過但無異議，警方也依法函送，由檢方做出不起訴處分結案。

鹽埕警方上周三獲報陳女持有毒品，在她住處搜獲0.5公克安毒，隨即將人帶回建國四路派出所準備問訊；但陳女還在戒護期間，突直說好熱，不久就倒地昏厥，警火速通報救護車救援，將人送醫急救，不過陳女直至隔天上午，仍因敗血導致器官衰竭，不幸死亡。

警方指出，陳女今年5月遷籍至鹽埕區，但今年3月6日曾被三民一分局哈爾濱所逮獲持有0.8公克安毒和吸食器；她當時就透露，已洗腎6年，平時醫護人員很照顧她，但深陷毒癮無法自拔，陳女也覺得十分愧疚。

警方和院方追查發現，陳女當天突昏厥，是因未按時洗腎，因此導致毒素無法排出體外致死；經醫院判定，上周四開立死亡證明書，陳女家屬獲悉噩耗，雖然難過，但仍接受事實，沒有提出疑義。

警方說，陳女疾病猝死，但查獲的毒品仍需依法移送地檢署，但因無法進一步調查，案件由檢方偵查後將以不起訴處分結案。

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(中時 )

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