今年動物驗出狂犬病案例較去年高 疾管署提醒民眾出遊注意

2018年07月03日 16:37 中時 魏怡嘉

依據農委會監測資料，國內今年迄今動物狂犬病陽性案件數共51件，皆為鼬獾，明顯較去年同期的34件明顯增加，其中有6件為咬傷人的狂犬病陽性鼬獾，所幸經給予狂犬病疫苗均未發病，疾管署提醒國人暑假期間常會安排登山、郊遊等野外活動，除了要防蚊蟲及蛇類外，也要特別留意週遭的野生動物。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，今年51件動物狂犬病陽性案件，分布縣市為花蓮縣18例、南投縣14例、台南市5例，台中市、嘉義縣、屏東縣及台東縣各3例，雲林縣及高雄市各1例。其中6件為咬傷人的狂犬病陽性鼬獾，分別為屏東縣2件，南投縣、嘉義縣、台南市及花蓮縣各1件，遭咬傷者均已接受醫療處置及暴露後疫苗接種，無人發病。

疾管署副署長羅一鈞表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性腦脊髓炎，潛伏期約1至3個月，感染初期會有發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛及咬傷部位異樣感等症狀，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，死亡率接近100％，但如能在遭動物咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，就可以有效阻斷發病。

羅一鈞指出，國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外遭犬隻咬傷後發病，分別為2002年及2012年各有1例，感染地為中國大陸、2013年1例，感染地為菲律賓，均已不幸死亡。國內往年同期也大都有5~7例咬傷人的狂犬病陽性鼬獾案件，今年案件數並未較高，但仍提醒民眾注意，若遭咬傷經醫師評估如有感染風險，應儘速接種免疫球蛋白，其由健保給付。

(中時 )