台中車站廣場啟用　三代同堂車站秀出城市發展的古往今來

2018年07月03日 18:47 中時 陳淑芬

台中市車站廣場工程完工啟用，廣場前的視野寬闊，景觀煥然一新。（陳淑芬攝）

台中車站廣場採開放通透規劃，從空照圖中可見三代車站（從左至右的紅圈處，依序為一代、三代及二代）存舊立新，呈現出台中市發展的古往今來。（陳淑芬翻攝）

台中市府3日舉辦車站廣場完工典禮，市長林佳龍表示，工程施工困難度很高，不但提前完工，並串聯全台獨有的「三代同堂」車站，讓往來民眾都可看到台中市發展的「古往」、「今來」。立委黃國書致詞則肯定林市長做到了「不能翻轉中區，就不配當台中市長」的重要承諾。

因應鐵路高架化第二階段通車，台中市府編列3.5億元，進行國定百年古蹟台中車站前廣場的改建工程，交通部鐵工局估計工期約480天，市府承接後趕工，只花165天就完工，3日舉辦啟用儀式，台中市長林佳龍、立委黃國書、地方民代及台鐵人員等多人與會。

林佳龍表示，廣場工程不但提早完工，並串聯全台獨有的「三代同堂」車站，一代站興建於1905年、二代站興建於1917年及今年將全面通車的高架化新站，存舊立新地保存串聯三代車站的空間及文化，融合成最美的圖畫，讓往來民眾都可看到台中市的「古往」、「今來」。

林佳龍說，改建工程採開放通透設計，從台灣大道進入廣場，要讓最好看的百年國定古蹟車站映入眼簾，再結合大車站計畫，將車站的軸心從點、線、面，擴大為立體化，鐵路高架化未來將再連接捷運藍線。

黃國書致詞時指出，站前廣場歷經多次改建，曾有圓環、噴水池及立體建築，甚至成為視覺障礙，現代化站前廣場完工將帶動中區翻轉，將台中人的記憶重拉回舊城區，這是林市長實踐「不能翻轉中區，就不配當台中市長」的重要承諾，「他真的做到了」。

車站廣場工程困難何在？建設局長黃玉霖指出，車站每天成千上萬人進出，廣場前轉運站、地下道等空間狹窄，台灣大道及建國路車流大，如何裁下第一刀相當頭痛，都市計畫審查長達2年、交通維持計畫檢討半年，管線單位協調後才動工，挖下去才知道廣場底下百年管線的盤根錯節，曾挖到自來水管、瓦斯管等管線，經市府、工程團隊及地方溝通協調及努力終於完工。

(中時 )