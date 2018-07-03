學者批：文大宿舍案遇選舉 淪為政治口水戰

2018年07月03日 16:49 旺報 李侑珊

文化大學大群管宿舍案爭議持續延燒，新北市長參選人侯友宜透過競選辦公室發表聲明，不排除與校方解約，學者批評，文大大群館作為學生宿舍，合法使用多年，過去從未受到質疑，如今面臨政治敏感時刻，地方選舉即將到來，卻遭受到各方攻堅，變成政治口水戰。

前警大教授教授葉毓蘭表示，台灣的行政法律設計與規劃，主要參照美國的制度，其中在土地畫分管理方面，規範多如牛毛，並且對文化大學山坡地的規劃，官方更未詳加思考，此外，陽明山仰德大道的交通事故眾多，意外死亡人數居高不下，政府卻都無意解決，卻對大群管宿舍案一再攻擊。

葉毓蘭說，對於文大大群館的土地管理權責，教育部常務次長林騰蛟也做出回應，即文化大學大群館宿舍是否符合台北市土管條例的「教育設施」，應由台北市政府認定，該館是否作為學生宿舍，並非教育部認定就可以解套。

台藝大廣電系教授賴祥蔚則說，文大大群管作為宿舍這麼多年，都是合法存在，如今卻突然被認定為違反規定，「相信是多數人都看不懂」，台灣的法規訂定，從文大宿舍案來看，法規制定呈現的是高度不確定性，如今已進入地方縣市首長選舉熱期，這起事件變成政治攻堅、政治口水戰。

賴祥蔚強調，文大宿舍爭議事件發展迄今，可見官方認定土地管理、教育設施，並無標準可言，他希望政府能以此為鑑，了解「政策、法規是幫助人民解決問題，不是製造問題！」，

(旺報 )