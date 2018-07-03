疑貪「海角7千億」 馬國前首相納吉被逮捕

馬來西亞前首相納吉，傳出在私宅因貪腐被逮捕。（圖/路透社）

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中時電子報

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，經多日調查後，馬來西亞反貪腐委員會（MACC）於今日稍早，在前首相納吉（Najib Razak）私宅內，將其逮捕且帶回偵訊。雖然納吉和妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）對指控始終否認，但卻有馬國媒體爆料，這對前首相夫妻有1,000億令吉（約7,542億新台幣）藏於海外帳戶中，成為未來馬國政府追查的重點之一。

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二度上台的馬哈地（Mahathir bin Mohamad），除了對納吉和羅斯瑪重新展開貪腐調查，查明那筆被外媒踢爆、疑似流入夫婦兩人口袋的7億美元（約212億台幣）的經費外，馬國監督貪腐的媒體《砂拉越報告》（Sarawak Report）更爆料，與納吉夫妻有生意往來的消息人士指出，他們所掌握的資訊可以顯示納吉夫妻將超過1000億令吉（約新台幣7,542億元）存在海外帳戶。

馬來西亞反貪腐委員會前往納吉私宅進行逮捕作業。（圖/路透社）

現年64歲的納吉，出生於彭亨州立卑（Kuala Lipis），父親是馬來西亞第二任首相敦阿都·拉薩（Abdul Razak bin Hussein），23歲首次踏入政壇、就是在父親病逝後，返國補選接任為國會議員。大學赴英國諾丁漢大學就讀，取得工業經濟學學士，踏入政壇前曾在馬國央行與國家石油公司任職。從當選議員開始，在當時的強人首相馬哈地拉拔下，官運一路上升，歷任彭亨州務大臣、巫統青年團長、國防教育體育等多個部長，2009年登上首相大位。

馬國首相納吉（圖右二）與夫人羅斯瑪（圖左），於APEC峰會上與時任美國總統的歐巴馬（圖右）和第一夫人蜜雪兒（圖左二）合影。（圖/美聯社）

納吉曾有兩段婚姻，前妻東姑再納東姑依斯干達（Tengku Puteri Zainah Tengku Eskandar），來自吉蘭丹皇室，育有2子1女，但於1987年離婚；同年與現任妻子羅斯瑪·曼梳結縭，育有1子1女。

馬來西亞前首相納吉（圖左）遭逮捕，明日恐面臨檢方起訴。（圖/路透社）

馬來西亞警方上周三表示，從與納吉有關的6棟房產中，搜出價值高達11億令吉（約83億新台幣）的物品，包括26國貨幣現金、約1萬2000件珠寶與567個包包和大量手錶，其中光是昂貴的愛馬仕（Hermes）包包，總價值就高達5130萬令吉。也讓納吉夫婦的「罪證」愈來愈多，形象也愈來愈糟糕。

(中時電子報)

文章來源： Former Malaysian PM Najib Razak arrested by anti-corruption officers

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