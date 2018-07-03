從沒犯過錯的吳茂昆被彈劾 柯志恩：監院賞了姑婆勇一巴掌

2018年07月03日 16:52 中時電子報 林毅 旺報／ 簡立欣 旺報／

曾自詡「一生從沒有犯過錯」的前任教育部長吳茂坤因東華專利事件，遭監院提案彈劾，今天(3日)以13票全票通過，柯志恩對此表示：感謝所有監委的努力，接著話鋒一轉，嘲諷徐國勇「那位最佳公關獎發言人當初替吳擦脂抹粉不遺餘力」。

柯志恩表示，當初為了拔管，賴揆草率找來吳茂昆擔任教育部長，期間引發排山倒海的爭議，引爆社會怒火，證明蔡政府為了政治不惜犧牲、踐踏教育，她直言，蔡英文與賴清德應負最大責任，出面道歉，還要為如今的教育部長之位變成燙手山芋自省。

柯志恩說：「尤其政院那位最佳公關獎發言人，當初如何夸夸其詞替吳茂昆辯護」，還說吳茂昆願意站出來澄清，已經強過管中閔，替吳擦脂抹粉不遺餘力，如今吳茂昆已被彈劾，竟然還能說出：「吳前部長之行為雖非無因，亦為因時間緊迫下所為之權宜措施」，她痛批徐國勇根本試題由滅火，低估人民的智慧。

柯志恩最後對蔡英文與賴清德提問：「還要放徐國勇這樣狡辯嗎？給人民一位適格適任的教育部長有這麼困難？」

柯志恩回應全文如下：

吳茂昆終於被彈劾了，想起五月四日這一天，向監院舉發違法部長，感謝所有監委這麼快全部具名投下贊成票，終於鐵證如山，自認「一生沒有做錯過事情」的吳前部長，不僅做錯很多事，且嚴重失職、違法，於一個月前他因違法赴陸未申請而自行請辭，總算有自知之明，否則今天彈劾後再下台，反而更為難堪與羞辱！

為了接續「拔管」，賴清德院長草率找來吳茂昆擔任教長，期間引發排山倒海的爭議，激發社會怒火，證明這個政府為了政治可以犧牲踐踏教育至此，蔡總統和賴院長實應負最大責任！蔡、賴二人不僅要為識人不明出面道歉，更要為至今教育部長難產而愧疚自省！

尤其政院那位最佳公關獎發言人，當初如何夸夸其詞替吳茂昆辯護，大言不慚說吳茂昆沒有錯，讚美「吳茂昆比管中閔好，至少願意站出來澄清」，還說吳的基金會董事是「非營利」，替吳擦脂抹粉不遺餘力！沒想到，今天彈劾通過，徐發言人竟還辯稱「吳前部長之行為雖非無因，亦為因時間緊迫下所為之權宜措施」，真不知賣弄這種毫無意義的咬文嚼字，是在提油滅火？還是秀自己的智商，更低估人民的智慧！

請問蔡總統和賴院長，派出徐國勇繼續狡辯就可以了嗎？給國人一位適格適任的教育部長，有這麼困難嗎？

(中時電子報)