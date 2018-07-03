保護大潭藻礁 環評委員退回觀塘港開發案

2018年07月03日 17:18 中時 廖德修

桃園在地人士力爭數年的大潭藻礁初步可望獲得保全！環保署今（3日）召開觀塘工業港環境現況差異分析第2次專案小組會議，經過5個半小時討論，多數環評委員認為，中油的替代方案開發範圍雖大幅縮小，但對海岸生態的調查報告仍不夠詳實，無法解除環委的疑慮，決議退回這件開發案，連帶影響中油興建第三天然氣接收站的計劃。

環委們指出，開發範圍鄰近藻礁野生動物保護區，調查發現有一級保育類柴山多杯孔珊瑚、國際自然資源保護聯盟（IUCN）瀕危物種的紅肉ㄚ髻鯊，以及高純度現生藻礁生態分布。縱然中油研議的對策不會直接掩埋藻礁，但港灣開發必將實際改變藻礁、珊瑚等生物的棲息環境。

專案小組站在整體藻礁特殊生態環境保育的立場，建議將這件開發案退回。不過依程序中油有一個月的申覆期，此案最後仍將送到環評大會審查，期間中油可補強報告內容，屆時設法說服環委，透過表決仍有翻案的可能。

工業港不准開發，第三天然氣接收站也無法興建，勢必影響大潭電廠供氣。經濟部政務次長曾文生、能源局副局長李君禮希望專案小組再給予補救的機會，一度引起環委不滿並揚言退席抗議。

列席的中油董事長戴謙雖露出錯愕的神情，仍無奈表示，每次開會都已盡力說明解釋了，不過仍然尊重專案小組的決定。接下來要如何因應，將再與相關部門研究。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政則表示，很意外也很感謝環委們認真、負責、專業的態度，為了保護環境能夠不懼壓力。更感謝生態學者一年多來的努力調查，發現藻礁帶擁有著豐富生態和保育類動物，才能獲得環委的支持。對於數年來投入保護大潭藻礁活動的人，他更是誠摯表達感謝之意，並希望環評大會能夠維持專案小組的決定。

(中時 )