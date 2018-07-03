文大宿舍違規使用　都發局坦言行政怠惰

2018年07月03日 17:16 中時 林縉明

文化大學大群館學生宿舍違規使用爭議，都發局今認定文大宿舍違反土地使用分區規定，限期2個月內改善，針對外界質疑學生宿舍可做為教育設施，都發局長林洲民下午舉行記者會表示，該地非文大校地內，且無實質教育使用，不屬於教育設施；至於學生住宿問題，市長已責成副長林欽榮組成專案小組，近期將邀請文大及又昱公司到府討論，保障學生的權利。

林洲民指出，依據台北市土地使用分區自治條例，大群館僅能做集合式住宅，不得做為寄宿住宅，都發局6月25日到場會勘，發現與文大網站稱提供學生宿舍符合，有學生住宿事實，因此認定為寄宿住宅，今已發函要求地主又昱公司、文化大學限期改善。

外界質疑，大群樓公安檢查等過去都符合規定，且皆以學生宿舍做為檢查標準，現在市府卻認定違規使用，林洲民解釋，建築物公安及土地分區使用是不同體系，該地可以做為分租學生使用，但不得以文大為主體提供學生住宿，林坦言，過去行政怠惰導致沒發現，市長已要求都發局改進。

林洲民進一步表示，過去又昱公司曾來文詢問是否可以租給學生，當時清楚回答可以提供學生住宿，但從頭到尾沒有同意可以做為文大學生宿舍，所以沒有過去可以現在不行的情形。

林洲民強調，都發局上午已寄出行政指導涵，目前最重要的是學生住宿權益，市府將邀集文大跟又昱到府討論，希望輔導文大宿舍合法使用，確保學生居住權利。

(中時 )